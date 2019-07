Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng đã đến mốc chặn

Sau quãng thời gian đầy sóng gió, tỷ giá VND/USD liên tục giảm trong những ngày gần đây, cả trên thị trường chính thức lẫn thị trường tự do.



Trong tuần vừa qua, sau khi tăng tại 3 phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm mạnh 2 phiên cuối tuần. Chốt ngày 12/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.059 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với thời điểm đầu tuần.

Giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên ở 23.200 VND, và đây vốn vẫn được xem là mốc chặn đối với tỷ giá VND/USD trên các thị trường.

Trong khi đó, tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giảm trong tuần qua. Phiên cuối tuần, tỷ giá này dừng tại đúng mốc chặn trên, tức giảm 38 VND so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá ở một số ngân hàng phổ biến quanh mức 23.140 VND/USD và 23.260 VND/USD ở hai chiều mua và bán, gần tương đương mức tỷ giá ghi nhận hồi đầu năm.

Tại thị trường tự do, tỷ giá tiếp tục giảm, tuy nhiên đà giảm đã chậm lại so với tuần trước. Kết thúc ngày 12/7, tỷ giá tự do đóng cửa tại 23.200 - 23.220 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra.

Với diễn biến trên và dự báo tỷ giá có xu hướng đi ngang trong thời gian tới, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể tiếp tục hoạt động mua ròng ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối theo định hướng mà Chính phủ đặt ra tại hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 4/7 vừa qua.

Hoạt động mua ròng trên sẽ tạo cung VND ra thị trường. Cùng với việc sau mùa cao điểm thanh toán, chi trả cuối quý 2, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng VND tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn. Chốt tuần, lãi suất liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đếm 3,08% (-0,19 điểm phần trăm); 1 tuần 3,22% (-0,20 điểm phần trăm); 2 tuần 3,35% (-0,20% điểm phần trăm); 1 tháng 3,60% (-0,13 điểm phần trăm).

Cũng phản ánh sau mùa cao điểm, để điều tiết thanh khoản, ở nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng quy mô chào thầu từ mức 35.000 tỷ đồng lên mức 49.000 đồng với kỳ hạn tín phiếu vẫn ở mức 7 ngày, lãi suất 3%/năm.

Kết quả, các tổ chức tín dụng hấp thụ được gần như toàn bộ khối lượng chào thầu. Trong tuần có 34.999 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, trong tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 13.999 tỷ đồng từ thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường tăng lên mức 48.999 tỷ đồng.

Trên kênh cầm cố, không phát sinh giao dịch mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn đều đặn chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75%/năm.