Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp nhất hơn 1 năm

Người Mỹ ngày càng ủng hộ thương mại tự do, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump - người tự xưng là "ông thuế quan" (Tariff Man) - giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm.

Đây là kết quả cuộc khảo sát do hãng tin NBC phối hợp với tờ Wall Street Journal thực hiện, công bố hôm 18/8.

Trong cuộc khảo sát, 64% số người được hỏi cho rằng thương mại tự do tốt cho nước Mỹ, một tỷ lệ cao kỷ lục cho câu hỏi này qua các kỳ khảo sát NBC/Wall Street Journal.

Tỷ lệ nói trên đã tăng 7 điểm phần trăm so với lần hỏi gần nhất vào năm 2017, thậm chí tăng 13 điểm phần trăm so với đa số mong manh 51% trong cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 12/2015.

Chỉ 27% cho rằng thương mại tự do là không tốt cho nước Mỹ, với lý do thương mại tự do gây ảnh hưởng bất lợi đối với một số ngành công nghiệp chủ chốt của nước này.

Kết quả khảo sát được công bố vào thời điểm Mỹ và Trung Quốc đang ở trong một cuộc chiến thương mại căng thẳng, liên tục "ăn miếng trả miếng" bằng thuế quan và những động thái khác như Trung Quốc dừng mua nông sản Mỹ và hạ tỷ giá Nhân dân tệ; Mỹ trừng phạt hãng công nghệ Trung Quốc Huawei và chính thức gọi nước này là quốc gia thao túng tỷ giá tiền tệ…

Xung đột thương mại đã khiến thị trường tài chính toàn cầu trải qua những phiên giao dịch sóng gió, đe dọa tăng trưởng kinh tế cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đặt ra nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới.

Cũng trong cuộc khảo sát này, tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ đạt 43%, giảm 2 điểm phần trăm so với lần khảo sát diễn ra vào tháng 7. Trái lại, 55% người được hỏi cho biết họ không ủng hộ vị Tổng thống Cộng hòa, tăng 3 điểm phần trăm.

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ròng của ông Trump, tức tỷ lệ ủng hộ trừ đi tỷ lệ phản đối, là âm 12%, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2018.

Chỉ 40% người được hỏi cho biết họ chắc chắn hoặc có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020.

"Đây không phải là những con số hấp dẫn đối với một Tổng thống đương nhiệm", nhà khảo sát Bill McInturff, một trong những người thực hiện cuộc thăm dò, nhận xét.

Tuy nhiên, có một tin tốt cho ông Trump là phần đông đối thủ tiềm năng của ông trong cuộc bầu cử 2020 bên phía Đảng Dân chủ cũng không nhận được đánh giá cao trong cuộc khảo sát.

Cựu Phó tổng thống Joe Biden - ứng cử viên đang dẫn đầu về khả năng trở thành người đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc đua năm tới với ông Trump - có tỷ lệ ủng hộ ròng âm 4% từ mức dương 23% trong cuộc khảo sát hồi tháng 1, thời điểm trước khi ông Biden chính thức ra tranh cử.

Hai ứng cử viên nổi trội khác của Đảng Dân chủ là thượng nghị sỹ Bernie Sanders và thượng nghị sỹ Elizabeth Warren cũng có tỷ lệ ủng hộ ròng dưới 0 trong cuộc khảo sát này.

Ông McInturff nói rằng kết quả khảo sát cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa hai ứng cử viên không được lòng cử tri Mỹ. "Trong vòng một năm kể từ bây giờ, hai ứng cử viên cho chặng đua cuối cùng sẽ có tỷ lệ ủng hộ ròng ở ngưỡng âm", nhà khảo sát dự báo.

Cuộc khảo sát của NBC/Wall Street Journal được thực hiện trong thời gian từ ngày 10-14/8, với sự tham gia của 1.000 cử tri Mỹ.