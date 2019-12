Tỷ phú Bloomberg lập công ty riêng phục vụ chiến dịch tranh cử tổng thống

Ứng viên tổng thống Michael Bloomberg đã chi hàng chục triệu USD từ tiền cá nhân cho chiến dịch tranh cử của mình. Trong số này có một công ty công nghệ có tên Hawkfish do ông lập ra vào đầu năm 2019, theo CNBC.

Theo Julie Wood, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Bloomberg, Hawkfish sẽ "là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và công nghệ chính cho chiến dịch". Bà cũng cho biết công ty này "đang cung cấp dịch vụ quảng cáo số, bao gồm sáng tạo nội dung, đặt và phân tích quảng cáo" cho chiến dịch của ông trùm truyền thông. Hawkfish cũng sẽ hỗ trợ các cuộc tranh cử tổng thống của những ứng viên đảng Dân Chủ tại Mỹ trong tương lai. Đây là lần đầu tiên sự tồn tại của công ty này được nhắc đến.

Bloomberg, từng có ba nhiệm kỳ giữ chức thị trưởng thành phố New York, thành lập Hawkfish vào đầu năm 2019, trước khi ông quyết định ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên đảng Dân Chủ. Dù đội ngũ của Bloomberg không tiết lộ số tiền ông đã đầu tư vào Hawkfish, tỷ phú này từng cho biết sẽ chi hơn 100 triệu USD cho các quảng cáo chống lại tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Đến nay, chiến dịch của ông đã chi ít nhất 13 triệu USD cho quảng cáo trên Facebook và Google.

Trước khi chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng, Bloomberg kịch liệt phản đối nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ông thành lập công ty Hawkfish nhằm áp đảo về mặt dữ liệu so với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và chiến dịch của ông Trump.

Theo CNBC, Hawkfish có vẻ hoạt động bí mật bởi không có trang web và tìm kiếm trong dữ liệu bầu cữ cũng không cho ra kết quả nào về số liệu tài chính của công ty này liên quan tới các hoạt động của đảng Dân Chủ. Hiện cũng không có thông tin về nơi đặt trụ sở của công ty.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ngoài Bloomberg, đến nay chưa có ứng viên nào khác thành lập một công ty riêng để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Bloomberg làm vậy không vi phạm quy định của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh lẫn chính trị của mình, Bloomberg luôn ưu tiên việc phân tích dữ liệu. Hãng dữ liệu và dịch vụ tài chính Bloomberg LP do ông thành lập vào năm 1981 hiện trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực này. Trong 12 năm giữ cương vị thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ, ông luôn dùng các tiếp cận dựa trên dữ liệu.

Ông thậm chí sử dụng câu nói nổi tiếng "In God we Trust, Everyone else bring data" (Chúng ta tin vào chúa, mọi thứ còn lại phải dựa vào dữ liệu) của William Edwards Deming và bán nhiều vật phẩm với slogan này trên trang web chiến dịch tranh cử của mình.

Hawkfish hiện được điều hành bởi một số giám đốc cấp cao có tiếng ở thung lũng Silicon, bao gồm giám đốc marketing lâu năm của Facebook - Gary Briggs, và Jeff Glueck, cựu CEO của công ty theo dõi vị trí Foursquare.

Mới đây, Briggs đăng tải trên trang cá nhân cho biết ông hiện là giám đốc công nghệ cho chiến dịch tranh cử "Mike Bloomberg 2020". Còn Glueck chia sẻ trên Twitter nói rằng ông chuyển sang làm việc toàn thời san cho Hawkfish sau vài tháng làm cố vấn cho công ty. Ông nhấn mạnh rằng công ty này làm việc cho các chiến dịch của đảng Dân Chủ ở cấp bang, nhưng cho biết "khách hàng lớn" đầu tiên của công ty là chiến dịch tranh cử của tỷ phú Bloomberg.