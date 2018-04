"Uber xe tải" Trung Quốc nhận gần 2 tỷ USD vốn đầu tư

Full Truck Alliance Group, còn được biết đến là Manbang - ứng dụng kiểu Uber dành cho xe tải lớn nhất tại Trung Quốc mới đây huy động được 1,9 tỷ USD vốn đầu tư, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết.



Theo thương vụ này, định giá của Full Truck Alliance là 6,5 tỷ USD với các nhà đầu tư gồm quỹ Vision Fund của tập đoàn viễn thông SoftBank, Quỹ Cải cách Trung Quốc, quỹ đầu tư mạo hiểm GSR Ventures và quỹ CapitalG của Alphabet Inc., nguồn tin trên cho biết. Các nhà đầu tư hiện tại của startup này gồm Tencent Holdings Ltd. và Sequoia Capital cũng tham gia thương vụ.

Full Truck Alliance được hình thành vào tháng 11 năm ngoái khi hai đối thủ Huochebang và Yunmanman sáp nhập với nhau và hiện được điều hành bởi Wang Gang - một nhà đầu tư cá nhân của startup gọi xe lớn nhất Trung Quốc Didi Chuxing.

Full Truck Alliance đang cố gắng thâm nhập thị trường trị giá 5 nghìn tỷ Nhân dân tệ (792 tỷ USD) bằng việc mang kỷ nguyên smartphone đến với ngành công nghiệp vận chuyển 80% hàng hóa tại Trung Quốc.

Startup này đang cố giành thị phần với khoảng 200 công ty tương tự. Công ty này dùng công nghệ để sắp xếp các quy trình, nâng cao hiệu suất của ngành công nghiệp mà đội ngũ xe tải thường bị bỏ không trong nhiều giờ, còn các lái xe chủ yếu dựa vào những trung tâm dịch vụ luôn trong tình trạng "điên đảo" để tìm chuyến hàng tiếp theo cho mình.

Hai tiền thân của Full Truck Alliance là Yunmanman - tên chính thức là Jiangsu Man Yun Software Technology Co. (được đầu tư bởi Sequoia và Yunfeng Capital - quỹ mạo hiểm do ông chủ Alibaba Jack Ma đồng sáng lập), và Huochebang (được Tencent, Baidu Capital, Hillhouse Capital, International Finance Corp. và All-Stars Investment Ltd. đầu tư).