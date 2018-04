Úc mở rộng cánh cửa đón doanh nhân Việt

Doanh nhân và gia đình đầu tư kinh doanh được Úc chào đón sang sinh sống, học tập và làm việc.

"Chính phủ đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài tới làm ăn kinh doanh tại Úc", ông Ian Good Enough, thành viên Liên bang, Hạ viện Quốc hội Úc, đại diện cấp cao của tiểu Bang Tây Úc (WA) cho biết trong chuyến công du xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và chính quyền tiểu bang Tây Úc.

Theo ông, lợi thế lớn nhất của môi trường kinh doanh Úc là vấn đề thủ tục. Thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp rất đơn giản, nhanh chóng với các quy trình minh bạch.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh trực tuyến trên trang web của Uỷ ban Thương mại Úc (http://www.austrade.gov.au) và sẽ nhận được mã số kinh doanh trong vòng 24 giờ. Họ cũng có nhiều cơ hội vay tiền ngân hàng để kinh doanh.

Theo báo cáo 'Doing Business in Australia 2017' của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Úc đứng thứ 9 trên thế giới về môi trường kinh doanh thuận lợi trong tổng số 183 nước tham gia điều tra. Đồng thời, Úc đứng thứ 3 về sự thuận lợi trong khởi nghiệp kinh doanh, chỉ sau New Zealand và Canada.

Mở một doanh nghiệp riêng thay vì làm công ăn lương, hoặc tập trung vốn vào một quỹ phát triển bất động sản, trái phiếu chính phủ, công ty đang trở thành xu thế tại Úc. Doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới có thể đến Úc thành lập một công ty mới hoặc mua lại doanh nghiệp cũ để phát triển kinh doanh.

Họ cũng có thể gia nhập vào các chuỗi nhà hàng, cửa hiệu chuyển nhượng thương hiệu. Theo số liệu mới nhất từ Sở Thống kê Australia, số chủ doanh nghiệp tại Úc đã tăng 2,4% trong năm qua.

Ngoài ra, còn một kênh đầu tư có tính lâu dài và an toàn, đó chính là tham gia vào thị trường bất động sản đang rất sôi động ở Úc.

"Đối với những nhà đầu tư, doanh nhân quan tâm đến chương trình định cư Úc, thì việc chọn lựa một bất động sản phù hợp để ở hoặc kinh doanh sẻ là vấn đề đáng lưu tâm nhất," ông Cameron Barr, Giám đốc M-Group, nhà đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của Úc, cho biết.

M-Group đang tập trung phát triển các dự án bất động sản nhà ở và kinh doanh ở Perth, thành phố thủ phủ Tây Úc, với dự án tốt, có khả năng sinh lời là dự án McLaren Avenue, Beeliar với quy mô 171 căn hộ nhà ở. Ngoài ra, dự án thương mại sắp mở bán - Trung tâm mua sắm Wodonga cũng hứa hẹn là dự án hấp dẫn của tập đoàn.

Nhà đầu tư muốn tìm hiểu kỹ hơn về môi trường kinh doanh Úc cũng như đặt câu hỏi trực tiếp tới đại diện chính quyền Tiểu bang Tây Úc, ông Ian Good Enough, thành viên Liên bang, Hạ viện Quốc hội Úc có thể đăng ký để tham gia hội thảo "Xúc tiến đầu tư - định cư với Chính quyền Western Australia (Tây Úc)" do công ty Tư vấn định cư và di trú AIMS - Singapore tổ chức vào 13h30 ngày 21/4 tới tại khách sạn Melia Hà Nội và 13h30 ngày 22/4 tại Trung tâm Hội nghị Adora Dynasty, Tp.HCM.

* Thông tin chi tiết:

Hotline đặt chỗ: 08 8888 6898 (Hà Nội), 08 8888 4567 (Tp.HCM).