Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden kiếm gần 16 triệu USD trong 2 năm

Trong 2017 và 2018, hai năm đầu tiên sau khi rời cương vị Phó tổng thống Mỹ, ông Joe Biden và vợ kiếm được gần 16 triệu USD. Khoản thu nhập ấn tượng này có thể giúp ích nhiều cho ông Biden trong cuộc đua đến ghế Tổng thống vào năm 2020.

Trang MarketWatch dẫn một báo cáo ngày 9/7 do chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Biden công bố cho thấy phần lớn thu nhập của vợ chồng ông trong 2017-2018 đến từ tiền tác quyền sách và các bài phát biểu có trả phí. Năm 2017, ông bà Biden kiếm được 11 triệu USD, và trong năm ngoái, họ thu về 4,6 triệu USD.

Năm 2017, ông Biden xuất bản cuốn sách mang tựa đề "Promise Me, Dad" (tạm dịch: "Cha, hãy hứa với con"). Năm 2019, vợ ông là bà Jill Biden xuất bản cuốn "Where the Light Enters" (tạm dịch: "Nơi ánh sáng soi rọi").

Mỗi bài giảng hoặc phát biểu của ông Biden được trả từ 180.000-235.000 USD, báo cáo cho hay.

Ngoài ra, ông Biden được trả 371.000 USD vào năm 2017 và 405.000 USD trong năm 2018 cho vị trí giáo sư tại Đại học Pennsylvania. Bà Biden được trả khoảng 90.000 USD vào năm 2017 và 95.000 USD vào năm 2018 cho cương vị giáo sư tại trường Northern Virginia Community College.

Thu nhập của vợ chồng ông Biden tăng mạnh trong năm 2017 và 2018 so với năm 2016, khi ông vẫn còn là Phó tổng thống. Năm 2016, ông bà Biden kiếm được khoảng 396.000 USD.

Kiếm được nhiều hơn, nhà Biden cũng làm từ thiện nhiều hơn. Năm 2017, vợ chồng ông tài trợ khoảng 1 triệu USD cho hoạt động từ thiện, và 276.000 USD trong 2018.

Ông Biden hiện là một trong những người dẫn đầu cuộc đua của 20 ứng cử viên Dân chủ cạnh tranh ghế đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau.

Nếu trở thành người đại diện cho Đảng Dân chủ, ông Biden sẽ chạy đua với đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11/2020.