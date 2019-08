Ưu thế của căn hộ chung cư tầng cao

Những căn hộ chung cư nằm trên tầng cao đang trở thành tiêu chí lựa chọn mới của những gia đình hiện đại, mở ra những trải nghiệm sống đích thực, tách biệt khỏi những ồn ào, tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành với tầm nhìn rộng mở, ôm trọn vẻ đẹp cảnh quan.

Căn hộ chung cư tầng cao khan hiếm do nguồn cung giảm

Theo báo cáo tổng quan của Tập đoàn tư vấn bất động sản JLL Việt Nam mới đây, nguồn cung căn hộ mới tại thị trường Hà Nội đang chững lại và ở mức thấp nhất kể từ 2014 đến nay. Các sản phẩm được chào bán ra thị trường chủ yếu là các dự án cũ, đã triển khai xây dựng từ trước đó.

Đánh giá của giới chuyên gia, việc sụt giảm nguồn cung sẽ giúp nhìn nhận nhu cầu thực của thị trường rõ hơn, đồng thời cho thấy xu hướng lựa chọn căn hộ với những tiêu chí mới trong bộ phận cư dân thành thị.

Báo cáo từ CBRE cho biết trong quý 2/2019, thị trường Hà Nội có tổng cộng 6.900 căn được bán, tăng 17% theo năm. Trong đó, dự án mới ở phân khúc tầm trung và cao cấp lại chiếm được cảm tình từ đông đảo khách hàng.

Có thể thấy, các sản phẩm hút khách thuộc phân khúc này đều có mẫu số chung là các căn hộ cao tầng, tầm nhìn đẹp, vị trí thuận lợi và tiện ích nội ngoại khu đa dạng như Aqua Bay Sky Residences, Legacy, Elemen, The Terra - An Hưng…

Trong guồng quay hối hả, những cư dân thành thị có xu hướng tìm kiếm nơi yên tĩnh, tách biệt với ồn ào, khói bụi, để có những phút giây thư giãn. Do đó, các căn hộ chung cư cao tầng đang dần trở nên đắt giá, là sự lựa chọn tối ưu.

Lựa chọn tối ưu để an cư giữa phố xá ồn ào

Tiêu biểu cho hình mẫu căn hộ cao tầng hiện đại có thể kể đến dự án The Terra - An Hưng, gồm 3 tòa tháp cao 45 tầng, mở ra tầm nhìn thoáng rộng. Tất cả các căn tại đây đều có mặt tiếp giáp khoảng không bên ngoài, với cửa sổ phòng ngủ là các tấm kính lớn, có khả năng đón sáng tự nhiên, giúp lưu thông, điều hòa không khí, tạo nên cuộc sống gần gũi, cởi mở với thiên nhiên.

"Vợ chồng tôi chọn mua căn hộ trên tầng cao vì thích sự yên tĩnh, riêng tư, tránh được khói bụi, tiếng ồn, mùa hè không nóng bức, mùa ẩm ướt bớt nồm. Đặc biệt, The Terra - An Hưng có cầu kính trên cao nối liền 3 tòa tháp nên gia đình tôi cũng không còn lo lắng về vấn đề phòng chống cháy nổ khi ở trên cao nữa.", chị Dương Hương Thảo, một khách hàng đặt mua căn hộ tại tháp V3, chia sẻ.

Không chỉ được hưởng không gian trong lành, yên tĩnh, các cư dân ở tầng cao dự án The Terra - An Hưng còn có cơ hội trải nghiệm một kỳ quan kiến trúc chỉ trong vài bước chân. Một trong những điểm nhấn về kiến trúc The Terra - An Hưng chính là hai cầu kính nối các tòa nhà.

Hai cây cầu bắc qua ba tòa tháp nằm trên tầng 33, không chỉ là một điểm ngắm cảnh thú vị mà đây còn là giải pháp cứu hộ thông minh mà The Terra - An Hưng sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù những dự án chung cư có được được các tiêu chí trên không nhiều nhưng nhu cầu của khách hàng chưa dừng lại ở đó, với những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Theo đó, ngoài thiết kế thông minh, đề cao tính an toàn, không gian xanh mát, dự án còn cần sở hữu thêm nhiều điểm cộng, liên quan đến vị trí, cảnh quan, đặc biệt là hệ thống tiện ích nội ngoại khu cao cấp. The Terra - An Hưng là một trong những dự án của Văn Phú - Invest đáp ứng được những tiêu chí này.

Để gia tăng giá trị, tạo dựng nên cộng đồng văn minh, đời sống tinh thần phong phú, The Terra - An Hưng sử dụng 5 tầng đế 3 tòa tháp làm trung tâm thương mai, nơi cung cấp các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, trường học, khu vui chơi… đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Nằm trong lòng khu đô thị An Hưng - nơi cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện đồng bộ, The Terra - An Hưng mang đến cho các cư dân tương lai cơ hội được trải nghiệm và thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, giáo dục, y tế, giao thông như đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, Trường quốc tế Nhật Bản, bến xe buýt BRT, ga tàu điện trên cao.

"Để khách hàng có thêm cơ hội sở hữu căn hộ tầm trung của Văn Phú - Invest, trong tháng này chúng tôi sẽ cung cấp ra thị trường những căn có vị trí đẹp nhất nằm ở các tầng cao của tháp V3 của dự án The Terra - An Hưng. Đồng thời, Văn Phú - Invest dành tặng 1 cây vàng SJC cho 50 khách hàng đầu tiên thanh toán đợt 1 và ký kết hợp đồng mua bán thành công trong tháng 8", đại diện phía chủ đầu tư chia sẻ.

Sau lễ mở bán đợt đầu dự án The Terra - An Hưng, chương trình "Bắc cầu Ô Thước, rước lộc tháng Ngâu" được xem là chính sách bán hàng hấp dẫn nhất được chủ đầu tư Văn Phú - Invest đưa ra, hứa hẹn sẽ trở thành "cú hích" quan trọng, đảm bảo tính thanh khoản ổn định, hâm nóng thị trường trong thời điểm tháng 7 âm lịch.

