Vàng chững giá, USD tự do tiếp đà giảm

Giá vàng thế giới chững lại ở vùng đỉnh của 1 tháng, nên giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/12) gần như đi ngang so với hôm qua. Giá USD tự do giảm sâu thêm, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc hơn 11h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,52 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,35 triệu đồng/lượng và 41,57 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện hầu như không thay đổi. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn từ 250.000-300.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng đi ngang hoặc giảm không đáng kể. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 41,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng 41,41 triệu đồng/lượng và 41,86 triệu đồng/lượng, tương ứng mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chững do một mặt được hỗ trợ bởi sự xuống giá nhẹ của đồng USD, mặt khác chịu sức ép giảm từ phiên tăng khá mạnh vào ngày thứ Tư của thị trường chứng khoán Mỹ.

Đồng USD giảm giá do một số dữ liệu kinh tế Mỹ xấu hơn kỳ vọng. Báo cáo từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm mới trong khu vực kinh tế tư nhân trong tháng 11 ít hơn dự báo, và báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung (ISM) cho thấy ngành dịch vụ có vẻ đuối sức. Thị trường hiện đang chờ báo cáo việc làm tháng 11 do Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động quanh mức 97,55 điểm trong phiên châu Á sáng nay, từ mức 97,7 điểm của ngày hôm qua.

Chứng khoán Phố Wall bật tăng sau ba phiên giảm liên tiếp nhờ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra "rất tốt đẹp". Trước đó, trong phiên ngày thứ Ba, chứng khoán Mỹ sụt mạnh vì ông Trump nói sẵn sàng chờ đến sau bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 mới chốt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 3,2 USD/oz, còn 1.475,1 USD/oz. Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đạt 1.476,2 USD/oz.

Giá vàng đang ở gần vùng đỉnh của 1 tháng thiết lập trong phiên ngày thứ Ba. Theo giới phân tích, với việc đàm phán thương mại Mỹ-Trung chưa rõ ràng, giá vàng khó xác định một hướng đi rõ ràng.

Giá USD tự do sáng nay giữ đà giảm từ đầu tuần. Tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.180 đồng (mua vào) và 23.205 đồng (bán ra), giá mua không đổi nhưng giá bán giảm 5 đồng so với hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tự do hiện đã giảm 55-60 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết giữ ổn định. Ngân hàng Vietcombank báo giá ngoại tệ này ở mức 23.120 đồng (mua vào) và 23.240 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với hôm thứ Sáu tuần trước, giá USD niêm yết tại Vietcombank đã giảm 20 đồng.