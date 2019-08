Vàng giảm giá trong lúc chờ tín hiệu từ FED

Giá vàng thế giới giảm dưới ngưỡng 1.500 USD/oz trong lúc nhà đầu tư chờ bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giá vàng trong nước sáng nay (23/8) hạ vài chục nghìn đồng mỗi lượng, trong khi giá USD hầu như không biến động.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,4 triệu đồng/lượng và 41,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 50.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng trong xu thế giảm nhẹ, về vùng 41,7-dưới 41,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu được báo giá ở mức 41,28 triệu đồng/lượng và 41,78 triệu đồng/lượng.

Mấy ngày nay, giá vàng thế giới và trong nước có chiều hướng chững lại do thiếu thông tin tác động mới. Giới đầu tư trên toàn cầu đang chờ bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương này ở Jackson Hole.

Bài phát biểu sẽ được ông Powell đưa ra trước các quan chức FED và chuyên gia kinh tế vào lúc 10h sáng ngày 23/8 theo giờ địa phương. Giới phân tích dự báo đây có thể là một bài phát biểu khiến thị trường tài chính toàn cầu dịch chuyển.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 4,7 USD/oz, còn 1.498,5 USD/oz.

Lúc hơn 9h sáng thứ Sáu theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trong phiên châu Á giảm thêm 2,9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.495,8 USD/oz.

Mức giá này tương đương khoảng 41,8 tiệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

"Toàn bộ thị trường đang ở trong trạng thái ‘chờ xem’. Tuy nhiên, đã có một số quan chức FED đưa ra quan điểm cứng rắn hơn những gì giới đầu tư kỳ vọng", chiến lược gia Daniel Ghali thuộc TD Securities nhận định với hãng tin CNBC.

"Đây có thể được hiểu như một nỗ lực chuẩn bị để thị trường đón nhận một lập trường ít mềm mỏng hơn dự báo từ Chủ tịch FED Jerome Powell", ông Ghali nói.

Nếu ông Powell phát tín hiệu hạ lãi suất quyết liệt hơn trong thời gian tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thương chiến Mỹ-Trung, giá vàng có thể tăng mạnh.

Ngược lại, bất kỳ một tín hiệu dè dặt nào về hạ lãi suất mà ông Powell đưa ra cũng đều có khả năng khiến giá vàng sụt giảm - giới phân tích nhận định.

Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế cũng đang chững lại. Sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động dưới ngưỡng 98,3 điểm, không có nhiều thay đổi so với sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do và ngân hàng gần như đi ngang.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 23.145 đồng (mua vào) và 23.265 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Trên thị trường tự do tại Hà Nội, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.185 đồng và 23.210 đồng, giá mua không đổi nhưng giá bán giảm 5 đồng so với hôm qua.