Vàng giảm giá vì lạc quan đàm phán Mỹ-Trung

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (18/11) hạ theo. Giá USD tự do và ngân hàng cùng đi lên.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,28 triệu đồng/lượng và 41,5 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 20.000-30.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm nhẹ, nhưng tiếp tục đứng cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá mua vào là 41,05 triệu đồng/lượng và bán ra 41,55 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 41,31 triệu đồng/lượng và 41,76 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tuần trước, giá vàng trong nước giằng co khá mạnh theo giá vàng thế giới. Sau khi chạm đáy của hơn 3 tháng ở mức dưới 41,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã hồi phục nhẹ. Tính cả tuần, giá vàng miếng giảm khoảng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm từ sự lạc quan, dù có phần thận trọng, của giới đầu tư toàn cầu về khả năng Mỹ-Trung sắp ký kết một thỏa thuận thương mại.

Vào hôm thứ Bảy, các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của hai nước đã có một cuộc điện đàm nhằm tháo gỡ những bất đồng cản trở việc đạt thỏa thuận. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra những đánh giá lạc quan về cuộc trao đổi này. Trước đó, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm thứ Sáu nói Mỹ-Trung đang tiến gần tới một thỏa thuận.

Lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.644,9 USD/oz, giảm 2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 41 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Tin khả quan về tình hình thương chiến làm giảm nhu cầu mua những tài sản an toàn như vàng. Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Sáu cũng khiến vàng giảm sức hấp dẫn.

Giá vàng thế giới hiện đang ở gần vùng đáy của hơn 3 tháng thiết lập vào đầu tuần trước.

"Giao dịch vàng nói chung đang bị chi phối bởi thương chiến, mà thị trường toàn cầu đang lạc quan về khả năng Mỹ-Trung sắp ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1", nhà phân tích cấp cao Edward Moya thuộc Oanda nhận xét. "Thương chiến giảm căng thẳng gây suy giảm nhu cầu mua vàng như một tài sản an toàn".

Vàng giảm giá bất chấp đồng USD trên thị trường quốc tế tụt giá. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm về ngưỡng 97,95 điểm trong phiên sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, từ mức cao 98,4 điểm vào tuần trước.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội từ cuối tuần vừa rồi đã tăng lên ngưỡng 23.205 đồng (mua vào) và 23.230 đồng (bán ra), cao hơn 25-30 đồng so với mức duy trì trước đó trong tuần.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng so với hôm thứ Sáu, đứng ở 23.145 đồng và 23.265 đồng, tương ứng giá mua và bán.