Vàng giữ giá do nhiều nhà đầu tư vẫn nghi ngờ thỏa thuận Mỹ-Trung

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (16/12) hầu như không thay đổi so với cuối tuần. Giá USD tự do đi xuống, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,52 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,32 triệu đồng/lượng và 41,54 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hầu như không thay đổi. Trong suốt tuần qua, giá vàng miếng bán ra lình xình trong khoảng 41,4-41,5 triệu đồng/lượng, thậm chí ổn định hơn cả giá vàng thế giới.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 250.000-300.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng chững so với cuối tuần. Giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu là 41,36 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,81 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá tương ứng lần lượt là 41,2 triệu đồng/lượng và 41,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn đang trong trạng thái giằng co giữa giảm và tăng.

Lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 1,4 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, còn 1.475,3 USD/oz. Chốt phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng tăng 6,3 USD/oz, chốt ở 1.476,7 USD/oz.

Việc thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới sau khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đang gây áp lực giảm giá lên vàng. Tuy nhiên, giá kim loại quý này cũng đang được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro của một số nhà đầu tư cảm thấy lo ngại trước việc thỏa thuận giữa Washington và Bắc Kinh không có nhiều chi tiết cụ thể.

"Dù đã có một số bước tiến, sự thiếu chi tiết của thỏa thuận đang gây lo ngại rằng đây không phải là thỏa thuận như mong muốn, và bởi vậy, nhiều một số đầu tư vẫn mua những tài sản an toàn", ông Jeffrey Sica, nhà sáng lập của Circle Squared Alternative Investments, nhận xét.

Với quan điểm tương tự, nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nói: "Việc giá vàng giao dịch gần ngưỡng 1.475 USD/oz cho thấy nhà đầu tư vẫn còn khá quan tâm đến vàng. Tâm lý ham thích rủi ro có giá tăng nhờ thỏa thuận Mỹ-Trung, nhưng những bấp bênh khác, nhất là cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, vẫn hỗ trợ giá vàng".

Sau phiên tăng mạnh hôm thứ Sáu tuần trước, thị trường chứng khoán châu Á chững lại trong phiên sáng nay. Lúc gần 11h theo giờ Việt Nam, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm 0,02%, trong khi chỉ số Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng 0,06%.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 41,25 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD/VND tự do.

Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục sau khi giảm sâu vào tuần trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh trong phiên châu Á tăng lên 97,12 điểm, so với ngưỡng 96,7 điểm vào hôm thứ Sáu. Đầu tuần trước, chỉ số này còn ở mức 97,7 điểm.

Trong nước, giá USD tự do giảm nhẹ. Tại Hà Nội, giá USD tự do sáng nay phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua vào) và 23.210 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm thứ Sáu. Ngân hàng Vietcombank duy trì báo giá ngoại tệ này ở mức 23.110 đồng và 23.230 đồng, tương ứng giá mua và bán.