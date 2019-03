Vàng miếng và USD tự do cùng nhích giá

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên sáng đầu tuần (25/3), khiến giá vàng miếng trong nước nhích vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do cũng tăng yếu, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,77 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,62 triệu đồng/lượng và 36,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 20.000-30.000 đồng/lượng. Từ đầu tháng đến nay, giá vàng miếng SJC bán ra giữ xu hướng di chuyển ngang (sideway) trong vùng 36,6-36,8 triệu đồng/lượng.

Ngoài một số thời điểm được hỗ trợ bởi sự đi lên của giá vàng thế giới, giá vàng miếng nhìn chung vẫn chịu sức ép giảm từ tình trạng nhu cầu ảm đạm trong nước.

Sáng nay, giá vàng SJC bán lẻ có nơi ngang bằng, có nơi thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 30.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 chững so với cuối tuần, xoay quanh ngưỡng 37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Phú Quý sáng nay có giá mua vào là 36,55 triệu đồng/lượng và bán ra là 36,95 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 36,64 triệu đồng/lượng và 37,09 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 21.195 đồng (mua vào) và 21.215 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với hôm thứ Sáu.

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.155 đồng và 23.255 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.317 USD/oz, tăng 2,6 USD so với đóng cửa cuối tuần trước ở New York. Trong phiên Mỹ hôm thứ Sáu, giá vàng tăng 4,4 USD/oz, chốt ở 1.314,4 USD/oz.

Vàng tăng giá khi nỗi lo kinh tế Mỹ suy thoái khiến chứng khoán bị bán tháo ở Phố Wall trong phiên ngày thứ Sáu và phiên sáng nay tại châu Á. Trong bối cảnh như hiện nay, những tài sản được xem là an toàn như vàng lại phát huy tác dụng "vịnh tránh bão".

Tuần trước, giá vàng thế giới tăng 1%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 1/2, đồng thời là tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, lực tăng của giá vàng bị cản lại do đồng USD tăng giá. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên mức 96,62 điểm trong phiên châu Á sáng nay, so với mức 96,3 điểm trong phiên ngày thứ Sáu.

Theo hãng tin Reuters, trong tuần trước, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust tăng khối lượng nắm giữ thêm 1%.