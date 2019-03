Vàng sụt giá, USD tự do nhích lên

Giá vàng thế giới giảm do đồng USD hồi phục, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/3) sụt trên 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do nhích nhẹ, trong khi giá USD ngân hàng hầu như không thay đổi.

Lúc hơn 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,58 triệu đồng/lượng và 36,72 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 120.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua-bán vàng miếng tại thị trường Hà Nội đứng ở mức thấp, phổ biến trong khoảng 60.000-80.000 đồng/lượng, nhằm khuyến khích giao dịch.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 giảm khoảng 50.000 đồng/lượng sáng nay và tiếp tục đứng cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý được niêm yết giá mua vào ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 36,95 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, giá vàng miếng vượt 36,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần, nhờ giá vàng thế giới tăng lên vùng 1.320 USD/oz. Khi giá vàng thế giới tuột khỏi ngưỡng này, giá vàng miếng cũng rời khỏi đỉnh.

Hiện tại, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang đứng cao hơn khoảng 70.000-100.000 đồng/lượng. Sáng qua, giá vàng miếng rẻ hơn thế giới vài chục nghìn đồng mỗi lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.190 đồng (mua vào) và 23.210 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với sáng hôm qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.155 đồng và 23.255 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.309,8 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 36,62 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giảm 3,4 USD/oz, chốt ở 1.310 USD/oz.

Do đồng USD hồi phục, giá vàng thế giới không giữ được mức đỉnh của 3 tuần thiết lập vào sáng qua. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên đêm qua và sáng nay cũng khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Về phần mình, đồng bạc xanh tăng giá sau khi kinh tế Mỹ phát đi một số dữ liệu khả quan vào ngày thứ Năm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh hơn dự báo, trong khi hoạt động của các nhà máy ở một số khu vực của Mỹ phục hồi mạnh.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên mức 96,34 điểm trong phiên sáng nay, sau khi giảm khá sâu dưới 96 điểm trong sáng qua.

Theo hãng tin Reuters, tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 0,5% và đang tiến tới hoàn tất tuần tăng thứ ba liên tục. Kim loại quý này vẫn được một số nhà đầu tư mua vào để phòng ngừa rủi ro về Brexit và đàm phán thương mại Mỹ-Trung.