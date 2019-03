Vàng sụt giá, USD tự do tăng mạnh

Giá vàng thế giới tuột khỏi mốc 1.300 USD/oz, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (15/3) sụt khoảng 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do tăng mạnh sau nhiều ngày biến động yếu, trong khi giá USD ngân hàng vẫn "bất động".

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,62 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,48 triệu đồng/lượng và 36,63 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm của ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 90.000-100.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của vàng miếng trong vòng gần 10 ngày.

Tuy nhiên, cú giảm sáng nay vẫn chưa phá vỡ xu hướng lình xình của giá vàng miếng quanh ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng từ đầu tháng. Giới kinh doanh vàng cho biết giao dịch vàng miếng diễn ra chậm chạp, cả bên mua lẫn bên bán, trong khi các sản phẩm vàng 999,9 trọng lượng nhỏ và vàng trang sức bán tốt hơn.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện cao hơn khoảng 250.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 cũng giảm khoảng 100.000 đồng/lượng sáng nay. Vàng nhẫn tròn trơn của Phú Quý hạ về 36,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long về 36,52 triệu đồng/lượng và 36,97 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, cũng thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.215 đồng (mua vào) và 23.235 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so với sáng qua. Trong nhiều ngày gần đây, giá USD tự do chỉ loanh quanh ở ngưỡng 23.220 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ nguyên báo giá USD ở mức 23.150 đồng và 23.250 đồng, tương ứng giá mua và bán

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.298,7 USD/oz, tăng 1,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng sụt 13,1 USD/oz, tương đương giảm 1%, còn 1.296,8 USD/oz.

Vàng sụt giá do đồng USD tăng giá trở lại sau 5 ngày giảm liên tiếp. Trong phiên sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng lên mức 96,7 điểm, so với mức dưới 96,4 điểm vào sáng qua.

Về phần mình, đồng USD tăng giá do những bấp bênh xung quanh kế hoạch Brexit của nước Anh và khả năng Mỹ-Trung đạt được một thỏa thuận thương mại.