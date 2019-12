Vàng sụt giá, USD tự do tăng mạnh

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, kéo giá vàng miếng trong nước sụt theo vào cuối tuần. Trái lại, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do bật tăng mạnh trở lại.

Chiều ngày thứ Bảy (7/12), giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn Phú Quý là 41,24 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,22 triệu đồng/lượng và 41,45 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với ngày thứ Sáu, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 100.000 đồng/lương nhưng chưa phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới. Bởi vậy, khoảng cách giữa giá vàng SJC bán lẻ với giá vàng quốc tế quy đổi bị kéo giãn.

Cụ thể, giá vàng thế giới quy đổi hiện vào khoảng 40,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 500.000-550.000 đồng/lượng. Hôm thứ Sáu, khoảng cách này là 250.000-350.000 đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng tiếp tục giằng co trong vùng hẹp, từ 41,4-41,6 triệu đồng/lượng. So với thời điểm cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện gần như không thay đổi.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm khá mạnh, nhưng tiếp tục giữ tương quan cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 41 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 41,23 triệu đồng/lượng và 41,68 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 15,8 USD/oz, tương đương giảm gần 1,1%, còn 1.460,7 USD/oz.

Vàng sụt giá mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 11 tốt hơn nhiều so với dự báo trước đó của giới phân tích. Theo báo cáo, khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ có thêm 266.000 việc làm mới trong tháng 11, mức tăng mạnh nhất 10 tháng, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,5%.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau báo cáo trên, khiến nhu cầu mua những tài sản an toàn như vàng giảm sút. Ngoài ra, số liệu việc làm tốt cũng đưa tỷ giá đồng USD tăng, tạo thêm áp lực giảm giá lên vàng.

"Báo cáo việc làm tốt hơn dự báo đã làm sứt mẻ nhu cầu những tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng", ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại thuộc High Ridge Futures, khẳng định.

Đồng quan điểm với ông Meger, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals, nói: "Báo cáo việc làm này là một điều gây thất vọng đối với những ai không muốn lãi suất sớm tăng lên. Điều này là một báo hiệu xấu cho thị trường kim loại quý".

Vàng là một tài sản không sinh lãi nên thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại. Năm nay, ba lần hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và thương chiến Mỹ-Trung căng thẳng đã đưa giá vàng lên đỉnh 6 năm vào mùa hè trước khi "hạ nhiệt" gần đây.

"Trên phương diện kỹ thuật, nếu đóng cửa dưới 1.460-1.465 USD/oz, thì giá vàng có thể giảm về vùng thấp của tháng 11 là 1.445-1.447 USD/oz. Nếu vùng này tiếp tục bị phá vỡ, giá vàng sẽ trượt về 1.400-1.420 USD", nhà giao dịch Tai Wong thuộc BMO nhận định.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,3% trong phiên ngày thứ Sáu, lên mức 97,68 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này đã giảm 0,6% trong cả tuần.

Sau khi giảm mạnh trong 4 ngày đầu tuần và đi ngang trong ngày thứ Sáu, giá USD tự do đã tăng mạnh trở lại. Giá USD tự do tại Hà Nội ngày thứ Bảy phổ biến ở mức 23.210 đồng (mua vào) và 23.235 đồng (bán ra), tăng tương ứng 25 đồng và 30 đồng so với ngày thứ Sáu.

Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tự do hiện giảm 30 đồng.