Vàng thế giới, trong nước đồng loạt bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới tái lập mốc giá 1.500 USD/oz nhờ phiên tăng khá mạnh vào đêm qua, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (21/8) lên gần mốc 42 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng tiếp tục đi xuống.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 41,45 triệu đồng/lượng và 41,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng hơn 100.000 đồng/lượng.

Đây là phiên tăng đầu tiên của giá vàng trong nước sau mấy ngày liên tục giảm. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay thấp hơn từ 200.000-300.000 đồng/lượng.

Với giá vàng thế giới giữ quanh ngưỡng 1.500 USD/oz, giá vàng trong nước cũng bám trụ vùng 42 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới quy đổi sáng nay tương đương khoảng 42,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tiếp tục là nhân tố chi phối chính diễn biến giá vàng trong nước. Trong đợt "sốt" giá vàng hiện nay, cả giá vàng trong nước và thế giới cùng đạt đỉnh của 6 năm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt so với đợt tăng giá vàng chóng mặt vào năm 2012-2013 là trong đợt tăng này, giá vàng trong nước luôn đứng thấp hơn một chút so với giá vàng thế giới quy đổi. Điều này cho thấy trong nước không xảy ra biến động lớn về cung-cầu vàng.

Năm 2013, có thời điểm giá vàng miếng trong nước cao hơn giá vàng thế giới tới 6 triệu đồng/lượng.

Giá nhiều sản phẩm vàng 999,9 cũng lên gần mốc 42 triệu đồng/lượng lúc đầu giờ sáng nay, tăng khoảng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 41,37 triệu đồng/lượng và 42,92 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.505,3 USD/oz, giảm 2,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 11,7 USD/oz, tương đương tăng 0,8%, đạt 1.507,8 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang diễn biến ngược chiều với thị trường chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong phiên ngày thứ Hai, giá vàng giảm mạnh do chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng tăng. Ngược lại, phiên ngày thứ Ba, khi chứng khoán và lợi suất đi xuống, giá vàng hồi phục.

Giới đầu tư cho biết đang chờ bài phát biểu vào ngày thứ Sáu của ông Powell tại hội nghị thường niên FED tại Jackson Hole, bang Wyoming. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ phát đi những tín hiệu về đường đi của chính sách tiền tệ và lãi suất trong thời gian tới. Ngoài ra, thị trường cũng chờ biên bản cuộc họp tháng 7 của FEED, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro thương chiến Mỹ-Trung và xu hướng cắt giảm lãi suất trên toàn cầu tiếp tục là những nhân tố hỗ trợ cho giá vàng thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 17%. Riêng trong tháng 8 này, giá vàng đã đội thêm hơn 80 USD/oz.

Tỷ giá đồng USD sáng nay giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 2 tuần so với một rổ tiền tệ vào ngày hôm qua. Chỉ số Dollar Index hạ về 98,2 điểm từ mức 98,3 điểm vào sáng qua.

Giá USD tại Ngân hàng Vietcombank sáng nay là 23.140 đồng (mua vào) và 23.260 đồng (bán ra), giảm thêm 5 đồng so với sáng qua, nâng mức giảm trong hai ngày lên 15 đồng.

Trên thị trường tự do ở Hà Nội, giá USD tự do lúc đầu giờ phổ biến ở 23.185 đồng và 23.215 đồng, tương ứng giá mua và bán, giá mua vào giảm 5 đồng nhưng bán ra không thay đổi so với sáng qua.