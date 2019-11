VETC muốn trả lại dự án thu phí không dừng, Bộ Giao thông không nhận

Như VnEconomy đưa tin trước đó, Công ty TNHH thu phí tự động VETC (doanh nghiệp do Liên danh Tasco và VETC lập ra) mới đây có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị Bộ này lựa chọn nhà đầu tư khác nhận chuyển giao dự án hoặc nhà nước tiếp tục triển khai dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1.



Đáp lại đề xuất của VETC, với vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chiều 14/11, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ không đồng tình giải pháp trên của VETC. "Yêu cầu Công ty VETC phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký kết với Bộ Giao thông Vận tải", Bộ Giao thông khẳng định.

Nói thêm về khó khăn, vướng mắc của dự án, thu phí tự động không dừng giai đoạn 1, Bộ này cho biết, dự án giai đoạn 1 có tổng 44 trạm, bao gồm 26 trạm quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác.

Dự án này do Công ty VETC triển khai thực hiện. Đến thời điểm này Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng BOT với 35/39 trạm, 4 trạm đang tiếp tục đàm phán (trong 44 trạm có 5 trạm do VEC quản lý không phải ký Phụ lục Hợp đồng); các trạm thu phí thuộc dự án giai đoạn 1 đã cơ bản lắp đặt và vận hành hệ thống ETC.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án do VEC quản lý có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến 4/5 tuyến cao tốc thực hiện rất chậm, khó có thể hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mà nguyên nhân chính là việc chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư hệ thống thiết bị Front-End tại các trạm thu phí do hiệp định vay vốn các dự án đã hết.

Việc chuyển VEC về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong khi quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban quản lý vốn nhà nước chưa rõ ràng cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hệ thống ETC.

Bên cạnh đó vướng mắc về đàm phán tỷ lệ trích doanh thu giữa VEC và đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (Hợp đồng dịch vụ).

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm này, cơ bản các trạm thu phí thuộc dự án giai đoạn 1 đã được lắp đặt, vận hành công nghệ thu phí tự động, bước đầu tạo sự thuận lợi cho người sử dụng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC không như dự kiến ban đầu do tiến độ ký Hợp đồng dịch vụ, trích doanh thu còn chậm; ngoài ra việc nhiều dự án BOT sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu cũng làmHo ảnh hưởng đến nguồn thu của dự án thu phí tự động không dừng.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối hợp với với VETC và các cơ quan đơn vị có liên quan từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc với quyết tâm cao để hoàn thành Dự án.

Tuy nhiên, Dự án có đáp ứng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ giao đến cuối năm 2019 hay không, Bộ Giao thông Vận tải không nhắc đến.

Đối với dự án giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải cũng thông tin việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng đã được Tổng cục Đường bộ hoàn thành từ tháng 5/2019, tuy nhiên đến thời điểm này Nhà đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục thành lập Doanh nghiệp dự án theo quy định dẫn đến chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo như Thiết kế bản vẽ thi công, ký Hợp đồng tín dụng, thi công lắp đặt thiết bị…

"Với tiến độ thành lập Doanh nghiệp dự án chậm như hiện nay, dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ", Bộ Giao thông khẳng định.