Vì sao các dự án của MIKGroup tại Hà Nội hút khách?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội chưa có nhiều tín hiệu tốt về thanh khoản thì chuỗi dự án của MIKGroup vẫn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư, người mua nhà nhờ vào những giá trị ưu việt cùng một mức giá hợp lý.

Chính vì vậy, có thể nói rằng, đến thời điểm này, MIKGroup đã khá thành công với chiến lược hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập khá với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, cho dù trước đó đã có không ít ý kiến nghi ngại về tính hiệu quả của lối đi vốn không dành cho số đông này.

Dấu ấn trong từng dự án của MIKGroup

Tại thời điểm bước chân vào lĩnh vực bất động sản, thay vì chọn phát triển các dự nhà ở bình dân, có mức giá phù hợp với số đông người dân, MIKGroup đã có một quyết định khá táo bạo là tập trung phát triển các dự án cao cấp, hướng đến nhu cầu của một bộ phận có khả năng chi trả cao.

Với định hướng đó, MIKGroup đã cho ra đời chuỗi dự án chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia, tọa lạc tại các vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội.

Cùng với đó, các dự án của MIKGroup đều được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, với các thiết kế sáng tạo, hiện đại, thông minh, tối ưu về công năng và đa dạng về diện tích. Giới đầu tư đánh giá rằng, dòng sản phẩm mang thương hiệu "Imperia" xứng đáng là môi trường sống theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho người Việt khi MIKGroup đã gắn kết giữa nội thất và cảnh quan để tạo ra một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.

Đơn cử như dự án Imperia Garden tại 203 Nguyễn Huy Tưởng, dù đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ hơn 2 năm nay, song nhớ lại những ngày đầu khi dự án mới được giới thiệu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội bởi những nét khác biệt trong thiết kế, kiến trúc và cảnh quan tòa nhà. Khi đó, Imperia Garden được khách hàng và giới đầu tư ví như "vườn trong phố" với một màu xanh cây cỏ phủ khắp dự án.

Trong khi đó, ở dự án Imperia Sky Garden tại 423 Minh Khai, MIKGroup đã tạo sự khác biệt ngay từ khâu thiết kế bằng việc bắt nhịp xu hướng thiết kế hiện đại trên thế giới với điểm nhấn là khu vườn chân mây tại dự án, mang đến cả một không gian cây xanh ngay ở tầng giữa các tòa nhà cho đến tận tầng mái. Cùng với đó là một "combo" tiện ích "all in one" nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng ở hiện tại và thương lai.

Imperia Sky Garden được trang bị tới 68 tiện ích hiện đại, đẳng cấp với hệ thống an ninh đa lớp, thư viện, phòng Gym, khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, sân tập dưỡng sinh, vườn địa đàng, câu lạc bộ người cao tuổi trung tâm thương mại, hệ thống nhạc nước rực rỡ sắc màu …có thể đáp ứng trọn vẹn cuộc sống cho các thế hệ cư dân.

Khu biệt thự phong cách Pháp Elegant Park Villa được bán hết chỉ trong một thời gian ngắn tung ra thị trường.

MIKGroup không chỉ tạo sự khác biệt trong các dự án căn hộ mà còn tạo dấu ấn với dự án Elegant Park Villa ngay tại trung tâm phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Dự án này được thiết kế đặc biệt dành cho nhóm khách hàng ưu thích sự sang trọng, lịch lãm. Những căn biệt thự vừa sang trọng, vừa cổ kính mang phong cách kiến trúc Gothic dường như tái hiện một không gian sống đậm chất Paris ngay giữa lòng Hà Nội.

Thành công nhờ hiểu được khách hàng

Thị trường bất động sản Việt Nam dù còn khá non trẻ song đã trải qua những thăng trầm nhất định. Trên con đường đó, có những doanh nghiệp khá thành công nhưng cũng không ít doanh nghiệp đã phải nếm trải thất bại do không nắm bắt được thị hiếu khách hàng hay những lý do về tài chính, năng lực quản lý.

Nhưng, tựu chung lại, để có được thành công, đặc biệt với bất động sản - lĩnh vực vốn có những ảnh hưởng nhất định từ đánh giá và tâm lý đám đông của khách hàng. Ranh giới giữa thành công và thất bại đối với một dự án bất động sản đôi khi là khá mong manh nếu như chủ đầu tư không nắm bắt được nhu cầu và diễn biến của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhìn nhận, xây nhà để bán ở các thành phố lớn tưởng dễ mà không hẳn thế. Với đa số người dân ở các đô thị lớn, ước mơ tránh xa ồn ào, bụi bặm của đường phố, cùng gia đình nghỉ ngơi, thư giãn trong một không gian trong lành, hài hòa với thiên nhiên tưởng bình dị nhưng lại rất khó trở thành hiện thực.

Chính vì vậy, việc chỉ xây một dự án với phần lớn diện tích là bê tông, gạch đá sẽ khó có thể thu hút được những khách hàng có khả năng chi trả cao. Ngược lại, không phải chủ đầu tư nào cũng có điều kiện, có năng lực tài chính đủ mạnh để làm thỏa mãn các nhu cầu về không gian sống của người dân đô thị.

Trong khi đó, theo đại diện MIKGroup, người mua nhà hiện nay chính là những người tiêu dùng, nhưng khách hàng thông thái nhất. Ban lãnh đạo MIKGroup bằng kinh nghiệm của mình đã nhận ra rằng, tỷ lệ người giàu của Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, do đó nhu cầu về cải thiện chỗ ở cũng tăng theo. Nhưng quan trọng hơn đối với các nhà phát triển bất động sản là phải hiểu được người mua nhà đang cần gì, mong muốn được ở trong những căn hộ, ngôi nhà như thế nào.

Cũng theo vị lãnh đạo MIKGroup này cho biết: "Tâm lý người mua nhà ở Việt Nam hiện nay khá thoáng, cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây. Thời gian gần đây, rất nhiều người có thể chấp nhận mức giá mà trước đây bản thân các nhà phát triển bất động sản, các chủ đầu tư cũng không nghĩ đến. Giờ đây có nhiều người có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những căn nhà có giá từ 5 – 10 nghìn USD/m2 hay 30 - 50 tỷ để mua một căn biệt thự".