Vì sao giá nhà đất Dĩ An - Bình Dường tăng mạnh 1 năm qua?

Nhà phố mở bán cuối năm 2018 có giá 4 tỷ, đến tháng 6/2019 đã tăng lên 9 tỷ. Giá căn hộ cũng chạm ngưỡng 30 triệu/m2, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Thị trường bất động sản Dĩ An sôi động khi đón hàng loạt tin tốt về vĩ mô và hạ tầng.

Bất động sản Dĩ An sôi động, giá tăng nhanh

Tháng 10/2018, anh Nguyên mua 1 căn Vincom Shophouse có diện tích đất gần 100 m2, xây dựng quy mô 1 trệt 3 lầu có giá hơn 4 tỷ đồng. Cuối tháng 6/2019 căn shophouse của anh đã tăng giá lên 9 tỷ đồng. Tính ra, chưa đầy 1 năm, căn nhà của anh đã tăng 100%.

Anh Trần Nguyễn Thanh Bình, nhân viên môi giới địa ốc kì cựu tại Dĩ An cho biết: Chưa bao giờ anh thấy giá nhà đất tại Dĩ An tăng mạnh như hiện tại. Anh có môi giới cho 6 khách sở hữu 8 căn Vincom Shophouse, giờ sau 1 năm, khách nào cũng bất ngờ vì biên độ tăng giá của dự án này quá lớn gần như 1 gấp đôi.

Anh Bình cũng cho biết, đa số các khách giữ lại các căn shophouse này để đón đầu cơn sóng tăng giá khi khu phức hợp hạng sang hàng đầu Bình Dương, Charm City của chủ đầu tư DCT Group sát đó khởi công và Vincom Plaza đi vào hoạt động. Đầu tháng 6, thông tin này vừa mới công bố, đã khiến các căn shophouse này tăng mạnh cả tỷ sau 1 tháng.

Quanh Charm City, hiện tại giá đất đã được đẩy lên trên 50-55 triệu đồng/m2, gần như gấp đôi so với mức giá 30 triệu/m2 ở thời điểm giữa năm 2018. Các tuyến đường lớn phía sau Vincom Plaza Dĩ An, như N1, N2, giá đất hiện tại đã vào khoảng 40-45 triệu/m2, tăng khoảng 40% so với trước Tết.

Giá căn hộ tại Dĩ An cũng tăng. Một dự án trên đường Phạm Văn Đồng của một chủ đầu tư có trụ sở tại Bình Thạnh(Tp.HCM) được mở bán trong quý 2/2019 đã cán mức 29-30 triệu đồng (chưa VAT)/m2. Theo thông tin ngoài lề, sau dự án này, một dự án căn hộ cho chuyên gia nước ngoài thuê tại Dĩ An cũng sẽ được mở bán với giá sốc cán mức 30-32 triệu/m2.

Trước sự sôi động của thị trường, giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào dự án Charm City. Được biết, trong đợt công bố đầu tiên dự án có mức giá ưu đãi dự kiến chỉ từ 1,1 tỷ - 2,2 tỷ cho căn hộ có diện tích từ 49m2 - 95m2.

Charm City vừa được công bố ra thị trường với mức giá dự kiến chỉ từ 1,1 tỷ/căn

Dự án này hút khách khi sở hữu đại Trung tâm thương mại Vincom Plaza 6 tầng trong khuôn viên dự án với: rạp chiếu phim Lotte Cinema 1.500m2, gần 20 cửa hàng cafe, ẩm thực đa quốc gia, 2 tầng shopping, 2 khu vui chơi cho trẻ em và thanh niên, siêu thị Vinmart, Vinpro. Được biết hiện tại, Vincom Plaza đã được xây xong phần thô sẽ đi vào vận hành trong quý 4/2019.

Ngoài ra, Charm City còn sở hữu khu Sky Garden và Chill Bar trên độ cao hơn 100m, tổ hợp hồ bơi resort 2.000m2 quy mô hàng đầu tại Bình Dương bao gồm 3 hồ bơi: hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, hồ bơi tràn 500m2 và hồ bơi chuẩn Olympic 500m2.

Còn dư địa tăng giá?

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải chuyên gia địa ốc tại Tp.HCM, bất động sản Bình Dương tăng giá mạnh trong thời gian qua do cộng hưởng của hàng loạt các yếu tố.

Thứ nhất, Dĩ An sẽ là "cái rốn" để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương khi sở hữu nhiều lợi thế: liền kề trung tâm Tp.HCM, hạ tầng hoàn thiện dễ dàng kết nối với cảng Cát Lái, cảng quốc tế Phú Mỹ.

Ngoài ra, Dĩ An còn là nơi có hạ tầng công nghiệp hoàn thiện hàng đầu Bình Dương cùng nhiều chính sách mời gọi đầu tư bằng cách triển khai các giải pháp kinh tế, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải nhận định: Khi các công ty dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài sang thủ phủ công nghiệp Dĩ An của Bình Dương thì tất yếu sẽ phát sinh nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia cao cấp.

Theo vị chuyên gia này, nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài là căn cơ gốc rễ để thị trường bất động sản Bình Dương phát triển. Khi thiếu hụt trầm trọng nhà ở cho chuyên gia, các đại gia địa ốc sẽ ồ ạt đổ về đây phát triển dự án căn hộ.

Thứ 2, thông tin Dĩ An sắp lên thành phố cũng tạo một lực đẩy cho thị trường bất động sản Dĩ An. Cụ thể, cuối tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Dĩ An.

Trước thông tin này, hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm lần lượt được khởi công tại Dĩ An. Cụ thể, quý 4/2019, Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên sẽ được khai trương. Quý 3/2019, UBND Bình Dương cũng sẽ khởi công xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550, trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Được biết, hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh DT743, quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần.

Hàng loạt tin vui liên tiếp ồ ạt công bố, tạo thành đòn bẩy cho thị trường bất động sản Dĩ An sôi động, hút giới đầu tư đổ về.