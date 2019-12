Vì sao nên mua La Villa Green City trước Tết?

Vào dịp cận Tết hàng năm, nhu cầu mua đầu tư và mua nhà ở của khách hàng rất sôi động; từ đó, nhu cầu mở bán dự án của các chủ đầu tư cũng tăng lên. Và đối với thị trường bất động sản tại Long An, thời gian này được xem như giai đoạn "chạy nước rút".

Lý giải cho việc này, cuối năm là dịp người dân có thêm những khoản tích góp không nhỏ từ lương thưởng; từ đó, người dân sẽ hướng đến những kênh đầu tư và tiết kiệm, đặc biệt là đầu tư bất động sản.

Mặt khác, nhằm giúp khách hàng có sự đầu tư hiệu quả, phía chủ đầu tư dự án cũng tung ra những sản phẩm hoàn thiện với nhiều ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu hợp lý, hỗ trợ vay vốn lãi suất tốt… giúp khách hàng có sự an tâm hơn trong quyết định đầu tư.

Ngay từ đầu năm, thị trường Long An đã ghi nhận sức tăng trưởng vượt bậc so với các tỉnh vùng ven Tp.HCM nhờ sự tác động từ nhiều yếu tố như hạ tầng phát triển, chính sách đầu tư tốt từ nhà nước, dòng vốn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ vào lớn… cùng nhiều dự án mới được công bố, thị trường khu vực này hứa hẹn sẽ vẫn còn giữ nhiệt cao trong thời gian tới.

Nhiều người có quan điểm đầu tư bất động sản sau Tết, nhưng theo chia sẻ của các chuyên gia lại cho thấy những lợi ích khi đầu tư bất động sản trước Tết. Với một góc nhìn tinh tế, chắc chắn sẽ là lời khuyên hữu ích nhất cho những ai đang muốn đầu tư vào vùng "màu mỡ" này.

Theo các chuyên gia nên mua đất trước Tết vì: Cuối năm thường là thời điểm giá tốt nhất. Tâm lý nghỉ Tết vào dịp cuối năm nên nhiều người bán ra, sẽ có nhiều sự lựa chọn cho người mua. Hơn nữa, cuối năm ngân hàng hết hạn mức tín dụng, việc vay ngân hàng để mua đất sẽ khó hơn: người mua ít hơn, ít sự cạnh tranh để mua hơn. Cùng với đó, bất động sản là kênh tích lũy an toàn nhất và lãi suất cao nhất, tiền cũng không nằm im lãng phí thời gian gần một tháng Tết.

Còn anh Nguyễn Hoàng Khoa một nhà đầu tư lâu năm tại Tp.HCM thì cho rằng nên đầu tư bất động sản vào dịp cuối năm là vì đầu năm mới thị trường bất động sản luôn sôi động, giá tăng cao, do nhu cầu tăng cao.

Sau nghỉ Tết, tiền nhàn rỗi nằm im lâu, tâm lý sốt ruột, mọi người có xu hướng mua vào ngay lập tức sau khi hết tết, nhiều người muốn mua cùng 1 lúc, dẫn đến cầu tăng cao, giá cũng sẽ tăng theo.

Thêm vào đó, những người đầu tư lợi nhuận trong năm vừa rồi kể về những thành quả đầu tư cho người thân, bạn bè khi gặp mặt dịp Tết, dẫn đến những người này cũng muốn tham gia đầu tư. Và chắc chắn, đầu năm ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng mới, vay ngân hàng mua nhà, mua đất dễ dàng hơn. Cuối cùng, đầu năm ai cũng muốn mua vào nên ít người bán ra, nguồn cung sẽ ít.

"Cho nên nếu là người đầu tư thông minh, nên quyết định mua vào thời điểm cuối năm vì qua năm sẽ là thời điểm bán ra lý tưởng nhất, với lãi suất cao nhất", anh Khoa quả quyết.

Một trong những nhà phát triển uy tín tại Long An, Tran Anh Group đã lựa chọn tung sản phẩm La Villa Green City vào dịp cận Tết Canh Tý. Với chính sách thanh toán vô cùng hấp dẫn chỉ trả trước 25% là khách hàng có thể sở hữu biệt thự hay nhà phố liên kế với lối thiết kế sang trọng. La Villa Green City có giá bán chỉ từ 3,2 tỷ đồng/căn, tiến độ thanh toán kéo dài đến 28 tháng, là chính sách khó gặp ở các dự án khác.

La Villa Green City tọa lạc giữa 2 mặt tiền Quốc lộ 1A và Hùng Vương nối dài (phường 6, thành phố Tân An), đối diện Trung tâm hành chính tỉnh Long An. Dự án nằm trên trục giao thông xương sống kết nối trực tiếp với trung tâm Tp.HCM cùng 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

La Villa được đầu tư chuỗi giá trị tiện ích đa dạng từ dịch vụ y tế, giáo dục đến các hoạt động vui chơi giải trí. Công viên dạo bộ ven sông Vàm Cỏ Tây có chiều dài gần 1000m phủ đầy cây xanh, quảng trường nhạc nước, hồ bơi Olympic, Trung tâm thương mại Tan An New Square…

Dự án là sản phẩm kết hợp từ 2 doanh nghiệp tên tuổi uy tín trên địa bàn là Tran Anh Group và Dong Tam Group với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt, về pháp lý La Villa đã minh bạch, rõ ràng.

* Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: Đường Hùng Vương nối dài, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An (đối diện Trung tâm hành chính mới tỉnh Long An)

Hotline: 093 153 9292

Website: http://lavillacity.vn