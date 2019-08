Tháng 5/2019, Beyond Meat, công ty sản xuất sản phẩm thịt làm từ thực vật, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và từ chỗ được định giá 1,5 tỷ USD, đến nay công ty này có vốn hóa gần 10 tỷ USD. Giá cổ phiếu Beyond Meat đã tăng gần 500% so với giá IPO. Không chỉ Beyond Meat và các startup tương tự, nhiều hãng thực phẩm truyền thống cũng bắt đầu nhảy vào lĩnh vực này và thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư phố Wall.



Video: Wall Street Journal.