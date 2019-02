Vì sao sếp Microsoft chưa thành tỷ phú?

Kể từ khi Satya Nadella lên đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành (CEO) của Microsoft vào năm 2014, vốn hoá của hãng phần mềm này đã tăng gần 500 tỷ USD. Cả trong nội bộ lẫn bên ngoài, Microsoft được nhận định là tăng trưởng thuận lợi dưới sự điều hành của Nadella so với những người tiền nhiệm của ông, theo CNBC.

Tuy nhiên, Nadella không có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, người đồng sáng lập và CEO đầu tiên của Microsoft - Bill Gates sở hữu tài sản 95,7 tỷ USD, là người giàu thứ 2 thế giới. Còn CEO thứ 2 của công ty này, Steve Ballmer, sở hữu tài sản trị giá 39,2 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg.

Thông thường, các CEO không trở thành tỷ phú nhờ điều hành công ty lớn như Nadella, mà họ phải là người sáng lập công ty như tỷ phú Marc Benioff của Salesforce hay Mark Zuckerberg của Facebook. Hoặc họ phải là CEO của công ty trong nhiều năm như Jamie Dimon của JPMorgan Chase - người bắt đầu điều hành ngân hàng này vào năm 2005. Theo Bloomberg, Dimon trở thành tỷ phú vào năm 2015.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2018, Nadella nhận tổng lương thưởng 25,8 triệu USD, theo thông cáo từ Microsoft, tăng 29% so với năm trước. Lương thưởng của ông cao hơn so với nhiều CEO của các công ty nằm trong nhóm S&P 500. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với lương thưởng dành cho CEO của các công ty có mức tăng cổ phiếu thấp hơn Microsoft trong 5 năm qua, như Mark Hurd của Oracle (108,3 triệu USD), Bob Iger của Walt Disney (65,6 triệu USD) và Rupert Murdoch của 21st Century Fox (50,3 triệu USD).

Theo CNBC, tính cả số cổ phần Nadella đang nắm giữ tại Microsoft, ông có thể sở hữu tài sản hơn 320 triệu USD.

"Dù họ đang trả ông ấy như thế nào, thì như vậy vẫn chưa đủ", cựu CEO Microsoft - Brad Silverberg nói với CNBC.

Nadella từng làm việc cho Silverberg - người rời công ty vào năm 1999, đối tác sáng lập hãng đầu tư mạo hiểm Ignition Partners. Silverberg là người đã cung cấp các thông tin cho cuộc tuyển chọn CEO thay thế Ballmer. Ông đã cân nhắc những phẩm chất mà mình nhớ được về Nadella - một người khiêm tốn, từng đề xuất những chiến lược vì lợi ích tốt nhất của công ty, chứ không phải vì lợi ích của bản thân.



Silverberg nhận định Nadella - khi đó đã làm việc 22 năm tại Microsoft, sẽ trở thành một CEO tuyệt vời và giờ đây ông cho rằng Nadella đã vượt qua kỳ vọng của mình.

"Tôi thực sự vui mừng với những đóng góp của ông ấy (Nadella) với công ty", Silverberg nói. "Tất nhiên giá cổ phiếu chỉ là một thước đo, nhưng nếu nhìn vào văn hoá công ty, có thể thấy mọi người đều hạnh phúc. Nhân viên thực sự tự hào khi làm việc cho Microsoft. Tôi cho rằng ông ấy đã làm rất nhiều để đạt được điều đó".

Giá cổ phiếu Microsoft đã tăng gần 182% từ khi Nadella lên đảm nhiệm vị trí điều hành, theo FactSet.

"Khi nhìn vào thực tế là cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi giá trị, rõ ràng có thể nói rằng Nadella chưa được trả chưa xứng đáng với những gì ông ấy đã làm", Brent Bracelin, giám đốc điều hành của KeyBanc Capital Markets nói. "Microsoft đã chuyển đổi từ một trong những mô hình máy chủ - khách hàng truyền thống và đang trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây thông qua IaaS (dịch vụ cơ sở hạ tầng) và SaaS (dịch vụ phần mềm), và ông ấy đã làm được, hãy nhìn vào những đóng góp của ông ấy".

Nhận thức về Microsoft tại Thung lũng Silicon cũng thay đổi. Khi Nadella lên làm CEO, Steve Herrod, cựu CEO của VMware và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư mạo hiểm General Catalyst Partners, không cài bất kỳ ứng dụng Microsoft trên điện thoại. Giờ đây, điện thoại của Herrod dùng 9 ứng dụng do hãng này phát triển và ông tin rằng Microsoft có ứng dụng email di động tốt nhất: Outlook.

Herrod cho biết một startup ông đầu tư - có tên Impira, đã chọn dịch vụ điện toán đám mây Azure của Microsoft bởi họ cho rằng năng lựclực về trí tuệ nhân tạo trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft tốt hơn so với của Amazon và Google.

"Từ tất cả các phương diện, ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, và 5 CEO hàng đầu nên có chế độ lương thưởng tương xứng", Herrod nói về Nadella.