Vì sao shophouse là kênh đầu tư sinh lời hàng đầu trong năm 2019?

Vừa để kinh doanh, vừa là không gian sống đáng mơ ước giữa những con phố thương mại sầm uất…và giá trị gia tăng không ngừng theo thời gian, đó chính là lý do khiến dòng sản phẩm bất động sản shophouse nhanh chóng trở thành sản phẩm sinh lời hoàn hảo trong những năm gần đây.

Săn lùng shophouse

Hà Nội bắt đầu xuất hiện nhiều khu nhà phố thương mại trong tổ hợp khu đô thị cao cấp, hiện đại, cũng đồng nghĩa với việc giới đầu tư Việt đã bắt đầu quen với shophouse, xem đó là một kênh giữ tiền an toàn và mang về lợi nhuận hàng đầu.

Vừa bán căn nhà trên phố cổ, với khoản tiền nhàn rỗi trong tay, anh Nguyễn Tùng Lâm - một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội lập tức tìm kênh đầu tư để sinh lời thay vì gửi tiết kiệm lấy lãi hàng tháng.

Dạo một vòng Hà Nội, anh Lâm quyết định "đầu tư" mua một căn shophouse tại dự án The Manor Central Park - một trong những dự án đang vô cùng thu hút giới đầu tư trên thị trường.

"Trong hàng loạt các dự án, không phải cứ chọn một căn ở bất cứ dự án nào là ngay lập tức có lời. Tôi may mắn tiếp xúc với sản phẩm này ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường, và một trong những dự án mang lại lợi nhuận tốt nhất cho tôi trong quá khứ là khu The Manor Mỹ Đình.

Chính vì lý do đó, ngay khi Bitexco ra mắt dự án The Manor Central Park ở Nguyễn Xiển là tôi đã có ý định phải đầu tư ở đây ngay. Toạ lạc tại vị trí trung tâm, chủ đầu tư uy tín lại quy hoạch hợp lý, những sản phẩm của The Manor Central Park thực sự đang trở nên hấp dẫn không chỉ với tôi mà thu hút sự quan tâm của cả giới đầu tư nói chung", anh Lâm nói.

Lý giải về điều này, ông Dương Đức Hiển - Giám đốc bộ phận Kinh doanh nhà ở miền Bắc và miền Trung Savills Việt Nam, cho biết, shophouse đạt được nhiều thành công trong năm 2018 với số lượng giao dịch khả quan, đến từ nhu cầu ở thực của khách hàng và nhu cầu đầu tư đón đầu thị trường.

"Khách hàng không chỉ tìm kiếm chất lượng trong từng sản phẩm riêng biệt mà còn kỳ vọng một tầm nhìn chiến lược của các chủ đầu tư, phát triển dự án đồng bộ với kế hoạch phát triển của khu vực và thành phố, đặc biệt là phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông và an sinh xã hội", ông Hiển nói.

Chọn mặt gửi vàng

Theo một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, mức độ sinh lời của sản phẩm shophouse các dự án vẫn phụ thuộc vào những biến số cơ bản, bao gồm: khả năng lấp đầy của toàn dự án; dịch vụ tiện ích của dự án phải tốt; cộng đồng cư dân nội khu đủ lớn và phải có sự kết nối thông suốt, thu hút cộng đồng cư dân bên ngoài dự án.

"Trước khi chọn mặt gửi vàng, nhà đầu tư shophouse nên thận trọng cân nhắc đến thương hiệu và uy tín chủ đầu tư. Đây là yếu tố quan trọng, bởi lẽ nếu doanh nghiệp có đủ tâm huyết phát triển và quản lý dự án tốt thì suất đầu tư shophouse mới được đảm bảo hiệu suất sinh lời như kỳ vọng", vị chuyên gia khuyến cáo.

Theo chân một nhà đầu tư tìm hiểu thị trường shophouse khu Tây Hà Nội, mới thấy họ lựa chọn sản phẩm để đầu tư không chỉ căn cứ vào giá bán. Đơn cử như tại The Manor Central Park, anh Phạm Quang Nam - môi giới tại một sàn bất động sản cho biết, hiện nay giá shophouse tại dự án The Manor Central Park từ 17 tỷ đồng/căn, nhưng vẫn rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn, bởi họ nhìn thấy tiềm năng phát triển dự án trong tương lai gần, khi mọi thứ đều được đầu tư xứng tầm và đồng bộ, cũng như ưu điểm về lợi thế vị trí địa lý mà ít dự án nào có được.

The Manor Central Park được đầu tư hạ tầng & tiện ích đồng bộ.

Theo anh Nam, điểm khác biệt đầu tiên, đó là dự án này được đầu tư xây dựng bởi một trong những chủ đầu tư hàng đầu trên thị trường với hơn 30 năm kinh nghiệm là Bitexco, được phân phối bởi các tên tuổi uy tín trên thị trường bất động sản. Bitexco được biết đến là nhà đầu tư gắn liền với các dự án mang tính biểu tượng và các sản phẩm dẫn dắt thị trường như tòa tháp Bitexco Finacial Tower (Tp.HCM), khách sạn JW Marriott Hà Nội và chuỗi đô thị The Manor tại các tỉnh, thành phố lớn.

Với kinh nghiệm của mình cộng với các đối tác hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Nhật…, Bitexco đã dồn tâm huyết vào khu đô thị The Manor Central Park ngay từ khâu thiết kế quy hoạch, với thiết kế mở thông minh, sở hữu nhiều tiện ích đồng bộ.

Cùng với thiết kế mở, shophouse tại The Manor Central Park còn có thiết kế hai mặt tiền nhằm khắc phục nhược điểm của nhà mặt phố là lối đi khu kinh doanh và lối lên tầng ở chung nhau, gây bất tiện.

Ngoài ra, các căn shophouse mang lại không gian kinh doanh sầm uất với tiềm năng đầu tư đắt giá nhưng vẫn đảm bảo không gian xanh, môi trường sống hiện đại, tiện nghi - điểm nhấn đắt giá để thu hút tạo nên cộng đồng cư dân đông đúc tại đây. Điều đặc biệt hơn, chủ đầu tư phối hợp với một đơn vị quốc tế chuyên quy hoạch ngành hàng vào tư vấn, hỗ trợ, định hướng cho cư dân.

"Chúng tôi đã dành nhiều năm, bỏ ra nhiều công sức để đi trải nghiệm, nghiên cứu rất kỹ các vấn đề ưu, nhược điểm tồn tại của nhiều dự án trên thế giới để tạo ra được sản phẩm tối ưu nhất", ông Stephan Evans - Giám đốc vận hành dự án, chia sẻ.

Thêm vào đó, vị trí đẹp, nằm ở tâm điểm trục giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội với cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại được đầu tư hàng tỷ USD chính là yếu tố giúp việc kinh doanh buôn bán tại các shophouse phát triển thuận lợi.

Dự án với vị trí có một không hai khi nằm ngay cạnh tuyến đường BT Chu Văn An, có lộ trình từ đường vành đai 3 Nguyễn Xiển tới đường 70 đoạn vào khu đô thị Xa La và liền kề công viên Chu Văn An. Việc kết nối các khu đô thị mới ở Hà Đông (Kiến Hưng – Mậu Lương – Thanh Hà Cienco và Xa La) với khu công viên tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, khu đô thị The Manor Central Park trở nên dễ dàng, thuận tiện.

"Nếu so với phố cổ thì giá ở đây mới chỉ bằng khoảng 1/3, nhưng xét về tiện ích và sự phát triển trong tương lại gần, shophouse tại The Manor Central Park hoàn toàn có khả năng mang lại lợi nhuận cho giới đầu tư không hề thua kém phố cổ", anh Nam chia sẻ.

Như vậy, ngoài những giá trị về sinh lời, việc The Manor Central Park mang đến một phố cổ "phiên bản mới" với môi trường sống khác biệt, đáp ứng được những chuẩn mực sống cao của cộng đồng cư dân đẳng cấp đang tạo nên sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản nói chung và thị trường shophouse nói riêng của khu Tây Hà Nội.

Và đó cũng chính là cơ sở thực tiễn, khách quan cho những phân tích, nhận định của giới đầu tư khi họ cho rằng shophouse là kênh đầu tư sinh lời hàng đầu trong năm 2019.