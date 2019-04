VIB nhận hai giải thưởng quốc tế về ngân hàng số

Tạp chí tài chính quốc tế The Asset vừa trao hai giải thưởng tới Ngân hàng VIB trong lĩnh vực Ngân hàng số: "Digital Bank of the Year" và "Best Retail Digital Banking Experience". Theo đó, VIB là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 3 năm liên tiếp được nhận giải thưởng về lĩnh vực ngân hàng số từ The Asset.

Đây là hai giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ giải thưởng "The Asset Triple A Digital Awards" của tạp chí The Asset, nhằm tôn vinh những tổ chức tài chính, công ty công nghệ đạt được thành tựu trong việc phát triển và đưa vào sử dụng ứng dụng kỹ thuật công nghệ số tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (bao gồm Nhật Bản và Úc).

Đại diện của The Asset cho biết: "Việt Nam đang có những tín hiệu tốt ở dịch vụ tài chính số và thị trường còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, thói quen người tiêu dùng cũng thay đổi mạnh mẽ. Với bối cảnh đó, chúng tôi đánh giá cao sự kiên định trong chiến lược phát triển, tối ưu hóa sản phẩm dịch vụ cơ bản trong lĩnh vực ngân hàng số của VIB, chuyên biệt, mà vẫn nhận được ủng hộ của khách hàng và tạo dấu ấn tích cực".

Bên cạnh đó, The Asset ghi nhận nỗ lực của VIB trong việc sáng tạo, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng số… Đặc biệt, hoạt động đầu tư và tập trung đẩy mạnh website thành một kênh tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp cuối năm 2018. VIB trong việc tiên phong ra mắt website ngân hàng số hoàn toàn mới với thiết kế chú trọng trải nghiệm người dùng, có cấu trúc thông tin khoa học, nội dung đơn giản và giao diện thân thiện.

Một trong những tính năng nổi bật nhất trên website mới đó là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khách hàng trong vòng 5 phút. Khi khách hàng truy cập vào website, đăng ký sử dụng sản phẩm và dịch vụ, 5 phút sau sẽ có nhân viên VIB liên hệ để tư vấn. VIB cũng nâng cấp tính năng "Công cụ tính toán thông minh" trên website, chủ động gợi ý dòng sản phẩm phù hợp với từng khách hàng, hỗ trợ tính toán lãi suất và giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch tài chính phù hợp.

Với sự đổi mới và sáng tạo trên, năm 2018, khách hàng cá nhân mới đăng ký mở tài khoản trực tuyến tăng 16% so với cùng kì. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tăng 15%. Tỷ lệ khách hàng giao dịch thông qua ngân hàng điện tử là 76%, gấp 3 lần tỷ lệ giao dịch tiền mặt tại quầy. Số lượng khách hàng tải ứng dụng MyVIB tăng 36%, số lượng khách hàng thường xuyên sử dụng tăng 34% so với năm 2017.

Trước đó, VIB cũng được trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có ứng dụng Mobile Banking sáng tạo nhất 2018" bởi tạp chí Global Banking and Finance Review ( Vương quốc Anh).