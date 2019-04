Việt Nam - Czech đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, đầu tư

Chiều 17/4 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Czech, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Czech Andrej Babis đã có cuộc hội đàm với nhiều nội dung quan trọng được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Tại hội đàm, Thủ tướng Andrej Babis khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và thế giới, mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU), Czech ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục để ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) trong vòng 1-2 tháng tới.

Về phía mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Czech là quốc gia có quan hệ bạn bè truyền thống với Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và hợp tác hiệu quả của Cộng hòa Czech dành cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, Thủ tướng đề nghị một số biện pháp cụ thể như tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội thảo kinh tế, tham gia các hội chợ, triển lãm ngành hàng của nhau, tạo điều kiện để hàng hóa của hai nước tiếp cận thị trường của nhau...

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao cũng như giữa các ngành, các địa phương hai nước. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Czech (1950-2020) với những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Czech phát triển năng động, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis thống nhất cần tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam - Czech, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, công nghệ, khai khoáng, du lịch, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải công cộng, chế tạo máy móc nông nghiệp, thuỷ tinh - pha lê, bia, chế biến thực phẩm, nông thủy sản, hàng dệt may, thiết bị điện tử...

Thủ tưởng Andrej Babis bày tỏ vui mừng và tin tưởng việc sớm mở đường bay thẳng Hà Nội - Praha sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Thủ tướng Andrej Babis cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Czech.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị Thủ tướng Andrej Babis và Chính phủ Czech tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Czech sinh sống, làm ăn hợp pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà Lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, trong các cơ chế Liên hiệp quốc, ASEM, ASEAN – EU và WTO.

Thủ tướng Andrej Babis khẳng định Czech ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực địa chất khoáng sản giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Môi trường Cộng hòa Czech); Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng giữa Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam với Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Czech.

Cũng trong chiều 17/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Radek Vondracek. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Czech khẳng định Hạ viện Czech hoàn toàn ủng hộ việc sớm ký chính thức EVFTA và EVIPA và sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc phê chuẩn các Hiệp định sau khi được ký để hiện thực hóa lợi ích mà hai Hiệp định có thể đem lại cho EU, Việt Nam và Czech.

Cuối giờ chiều 17/4, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis đã cùng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Chính phủ hai nước cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối, phát triển sáng tạo các ý tưởng, dự án kinh doanh.

"Nền kinh tế Czech phát triển ở trình độ cao hơn, kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động, với nhiều tiềm năng; hai nền kinh tế, hàng hóa mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp. Đây là điểm thuận rất lớn để chúng ta phát huy tiềm năng, tiến xa hơn, hợp tác rộng hơn, hiệu quả hơn. Con số hơn 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Cộng hòa Czech còn dưới mức tiềm năng", Thủ tướng nói.