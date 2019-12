Việt Nam dẫn đầu tại lễ công bố giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2019

Bangkok (Thái Lan) là thành phố được chọn để diễn ra sự kiện công bố giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2019 với trên 45 hạng mục giải thưởng dành cho các đơn vị bất động sản và dự án nổi trội nhất đến từ các quốc gia: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Sự kiện 12/12/2019 diễn ra tại khách sạn Park Hyatt Bangkok với sự tham gia của hơn 300 khách mời đến từ 200 đơn vị bất động sản có thành tích tốt trong năm 2019 tại khu vực Đông Nam Á. Nhà chiến thắng là các đơn vị bất động sản uy tín có thành tích xuất sắc, các dự án nổi bật trên thị trường, các phát kiến đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành bất động sản và các đơn vị môi giới bất động sản hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Tại sự kiện, hơn 200 đơn vị bất động sản hàng đầu Đông Nam Á góp mặt tại sự kiện. Đông đảo khách mời và truyền thông chứng kiến số lượng nhà chiến thắng kỷ lục nhất từ trước đến nay với tổng cộng 47 hạng mục giải thưởng được trao.

Đây là lần đầu tiên The Dot Property Southeast Asia Awards tiến hành tìm ra dự án tốt nhất của năm 2019 "Project of the Year" thông qua thể thức bình chọn online. Nhiều dự án nghỉ dưỡng dành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng cho thấy xu hướng phát triển của bất động sản tại khu vực Đông Nam Á.

Trong đó, Việt Nam trở thành quốc gia xuất sắc giành được nhiều giải nhất khu vực với tổng số 17 giải thưởng. Theo sau là Thái Lan, cùng nhiều đơn vị khác đến từ Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia cũng góp mặt trong danh sách.

Novaland Group tiếp tục gây ấn tượng với những dự án chất lượng và gây được tiếng vang trên thị trường trong và ngoài nước, nỗ lực này được ghi nhận xứng đáng khi đơn vị được trao giải "Nhà phát triển dự án bất động sản tốt nhất năm 2019" khu vực Đông Nam Á.

Trong số các hạng mục giải thưởng vinh danh các nhà phát triển dự án nổi trội, Nam Group được ban tổ chức vinh danh hạng mục giải thưởng "Breakthrough Developer" vì đã thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế kiến trúc thông qua các dự án đã phát triển, điển hình là dự án Thanh Long Bay, dự án cũng đã được vinh danh "Best Innovative Complex Development" vì đã thể hiện được sự sáng tạo trong phát triển tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Đây cũng là một đêm đặc biệt cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - đơn vị đã tỏa sáng dành "hattrick giải thưởng", trong đó Cam Lâm Investment được vinh danh hạng mục "Best Lifestyle Developer" trong năm 2019 khi thể hiện được nét sáng tạo và đặc sắc riêng trong thiết kế ở dự án Cam Ranh Bay Hotels and Resorts. Dự án này cũng được Ban tổ chức vinh danh 2 hạng mục giải thưởng là "Best Resort Architectural Design" và "Best Beachfront Resort Development".

Không chỉ vinh danh các đơn vị phát triển dự án, Dot Property Southeast Asia Awards còn ghi nhận nỗ lực của các đơn vị luôn không ngừng nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư bằng việc chú trọng ứng dụng phát triển công nghệ, trong số đó Tập đoàn Sunshine được biết tới là công ty tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành các dự án bất động sản được ban tổ chức vinh danh với hạng mục giải thưởng "Best Innovation and Technology".

Được thành lập bởi tập đoàn Dot Property Group, hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm tạp chí Dot Property uy tín, Dot Property Southeast Asia Awards là một trong những giải thưởng thường niên lớn và uy tín trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á, có sự góp mặt của các nhà tài trợ Leading Real Estate Companies of The World và Wearnes Automotive cùng sự hỗ trợ của nhiều đối tác truyền thông.

Xem danh sách đầy đủ đơn vị thắng giải tại: http://bit.ly/DotProperty_Southest_Asia_Awards_2019

