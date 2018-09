Việt Nam giảm nhập khẩu rau quả, tăng nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan

Tính riêng trong tháng 7/2018, rau quả nhập khẩu từ thị trường Thái Lan vẫn tăng 36,19% so với tháng trước, còn lượng xăng dầu nhập khẩu tăng đến 171,8% so với tháng 6/2018.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2018, Việt Nam đã nhập khẩu 79 triệu USD mặt hàng rau quả từ thị trường Thái Lan, tăng 36,19% so với tháng 6/2018. Tính chung trong 7 tháng năm 2018, Việt Nam nhập khẩu trên 413 triệu USD rau quả từ thị trường này, giảm 20,08% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù lượng rau quả nhập khẩu giảm so với năm ngoái, song đây vẫn là một trong bốn mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan. Ba mặt hàng đứng đầu về trị giá nhập khẩu trong 7 tháng năm 2018 là hàng điện gia dụng và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Đáng chú ý, trong số những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều từ thị trường Thái Lan thì xăng dầu có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 7/2018.

Cụ thể, trị giá nhập khẩu xăng dầu từ thị trường này đạt 85 triệu USD, tăng đến 171,8% so với tháng trước. Tính chung trong 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 406,5 triệu USD xăng dầu từ Thái Lan, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái và trở thành mặt hàng thứ 5 mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Thái Lan.

Một số nhóm hàng nhập khẩu còn có sự tăng trưởng mạnh hơn xăng dầu trong 7 tháng qua là nhóm hàng khí gas tăng mạnh nhất 351%, đạt 67,89 triệu USD; dầu mỡ động thực vật tăng mạnh 194%, đạt 19,11 triệu USD; chất thơm, mỹ phẩm tăng 70,5%, đạt 65,33 triệu USD; nguyên phụ liệu dược phẩm tăng 61,5%, đạt 1,12 triệu USD; kim loại thường tăng 61%, đạt 203,48 triệu USD.

Tính chung 7 tháng năm 2018, hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan đạt trên 6,38 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7/2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,04 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 6/2018 và tăng 17,6% so với tháng 7/2017.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan 7 tháng đầu năm nay đạt 3,16 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Thái Lan trên 3,22 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.