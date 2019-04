Việt Nam - Hà Lan kỳ kết nhiều nội dung quan trọng

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, chiều 9/4 tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, kinh tế biển, phát triển kinh tế tuần hoàn, quy hoạch và xây dựng thành phố thông minh…

Tại cuộc hội đàm,Thủ tướng Mark Rutte khẳng định, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, thể hiện qua sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan tới Việt Nam lần này.

Đặc biệt, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan phát triển tích cực, hiệu quả và năng động trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển sâu rộng hơn nữa và khẳng định hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hà Lan lên Đối tác toàn diện.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác quan trọng của nhau khi Hà Lan là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam (kim ngạch hai chiều năm 2018 đạt 7,8 tỷ USD) và là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay (tổng số vấn FDI đăng ký đạt 9,55 tỷ USD); nhất trí khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hợp tác, nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, kinh tế biển, phát triển kinh tế tuần hoàn, quy hoạch và xây dựng thành phố thông minh…

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Đầu tư Việt Nam-EU (IPA), đáp ứng lợi ích của tất cả các bên.



Thủ tướng Mark Rutte khẳng định ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn các hiệp định nói trên, góp phần thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau và tự do thương mại quốc tế giữa Việt Nam với các nước thành viên EU, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan.

Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Hà Lan cũng bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Đối tác về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa hai bên đang đi vào giai đoạn triển khai các chương trình, dự án cụ thể và coi đây tiếp tục là những trọng tâm hợp tác của hai nước trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như tại Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa ASEAN-EU.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật và nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về hợp tác chuyển đổi nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến lễ ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa hai nước và một số văn kiện hợp tác song phương khác.

Vào cuối giời chiều cùng ngày, hai bên cũng đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và thống nhất nhiều vấn đề chung về kinh tế - xã hội, chính trị và ứng xử trong các vấn đề mang tính quốc tế.