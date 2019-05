Việt Nam - Na Uy mở rộng hợp tác song phương

Ngày 24/5, tại Oslo, nhân chuyến thăm Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, trong đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực, thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao chất lượng hải sản của nhau.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Viêt Nam - Na Uy trong thời gian qua đã tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tháng 4/2015; hai Thủ tướng đã gặp nhau bên lề Hội nghị G7 tại Canada tháng 6/2018 và Hội nghị cấp cao ASEM 12 tại Bỉ tháng 10/2018.

Hai Thủ tướng nhất trí hai nước cần tăng cường thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ, nhân dân Na Uy đã duy trì ODA cho Việt Nam trong những năm qua, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ cũng như hội nhập quốc tế; đề nghị Na Uy duy trì hợp tác phát triển với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, quản lý kinh tế, cải cách hành chính, rà phá bom mìn.

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác song phương trong các lĩnh vực chuyên ngành đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, thủy hải sản, năng lượng tái tạo, vận tải biển, đóng tàu. Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước đang phát triển tốt nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Na Uy là nước điều phối đàm phán; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng mặt trời, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế biển xanh, trong đó hai bên thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao chất lượng hải sản của nhau (cá tra Việt Nam, cá hồi Na Uy)…

Về giáo dục, đào tạo, Na Uy cung cấp học bổng cho Việt Nam theo chương trình học bổng sinh viên quốc tế, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên của các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Về văn hóa, từ năm 2007, hai nước đã triển khai Dự án Transposition kết nối 12 tổ chức nghệ thuật của Việt Nam với các đối tác Na Uy.

Thủ tướng Erna Solberg đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Na Uy với trên 20.000 người trong phát triển quan hệ hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Na Uy tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Hai Thủ tướng cũng giao các bộ ngành hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực mới như liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh, giáo dục, du lịch, thể thao, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Na Uy và ASEM, trong bối cảnh Việt Nam, Na Uy đều đang ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021 và Na Uy nhiệm kỳ 2021-2022) và Việt Nam sẽ đảm đương trách nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Về vấn đề biển Đông, hai Thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đảm bảo hòa bình, ổn định, duy trì an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các thoả thuận liên quan của khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Na Uy. Chiều tối ngày 24/5 (giờ Việt Nam), tại Oslo, Thủ tướng đã hội kiến Nhà vua Na Uy Harald Đệ ngũ.