Việt Nam sản xuất thành công nhựa phân hủy sinh học 100%

Từ một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu bao bì màng mỏng (túi nilon) hàng đầu Đông Nam Á, An Phát đã táo bạo chuyển hướng tập trung vào dòng sản phẩm nhựa sinh học thân thiện với môi trường và bước đầu thành công với những sản phẩm chất lượng vượt trội, được thị trường quốc tế hưởng ứng mạnh mẽ.

Nghiên cứu nhựa sinh học từ năm 2013



Hiện tại, các sản phẩm nhựa truyền thống dùng một lần như bao bì (túi nilon), dao, thìa, dĩa, găng tay… trên thị trường chủ yếu được làm từ nhựa PE, PP (có thể là nguyên sinh hoặc tái sinh). Còn để làm ra được một sản phẩm "xanh", thân thiện với môi trường đúng nghĩa thì nguyên liệu đòi hỏi phải cao cấp hơn rất nhiều.

Trong số các nguyên liệu thay thế, nhựa phân hủy sinh học (bioplastics) đang được thế giới công nhận là giải pháp hàng đầu. Nhựa sinh học được tạo ra từ sự kết hợp hoàn hảo giữa các polyme đã được thế giới chứng nhận có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn như PLA, PBS, PBAT... và các nguyên liệu xanh có nguồn gốc tự nhiên như bột ngô, tinh bột thực vật, collagen, xơ cellulose… Ưu điểm nổi bật nhất của nhựa sinh học là có khả năng phân hủy 100% bởi sự tác động của vi khuẩn thành những chất tự nhiên, hòa lẫn vào đất và không gây hại, hoàn toàn thân thiện với môi trường (phân hủy hữu cơ - compostable)

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh - An Phát Bioplastics (thuộc Tập đoàn An Phát) hiện đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam và là 1 trong 5 đại diện châu Á có mặt trong Hiệp hội Nhựa Sinh học châu Âu (European Bioplastic Association). Năm 2013, khi nhựa sinh học đã bắt đầu nhen nhóm trên thế giới và còn khá xa lạ ở Việt Nam, An Phát Bioplastics khi đó là nhà sản xuất bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á đã ngay lập tức nhận ra xu hướng này và đầu tư mạnh cho công tác R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) để có thể ứng dụng nhựa sinh học cho sản phẩm.

Sau khi tài trợ cho một tổ chức công nghệ ở Việt Nam với mục tiêu tạo ra sản phẩm vi sinh 100% thân thiện môi trường nhưng không thành công, An Phát Bioplastics đã tự đầu tư nghiên cứu. Đến năm 2015, Công ty đã sản xuất được túi vi sinh phân hủy có nguồn gốc từ tinh bột ngô theo đúng chuẩn phân hủy của thế giới, 100% tan thành nước, CO2 và mùn nuôi cây, hoàn toàn không tồn tại hạt vi nhựa. Năm 2018, sản phẩm túi vi sinh này bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam với tên gọi AnEco.

Ông Nguyễn Lê Trung, Tổng Giám đốc An Phát Bioplastics cho biết "Chúng tôi hiểu rất rõ rằng lựa chọn nhựa sinh học để phát triển sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nhiều thử thách bởi thị trường Việt Nam chưa thật sự phổ biến công nghệ này. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận việc làm nửa vời, một khi chúng tôi đã làm sản phẩm "xanh" có nghĩa là phải "xanh" tuyệt đối, làm sao để sản phẩm không chỉ bán được ở Việt Nam mà còn phải được chấp nhận trên toàn thế giới"

Từ sản phẩm túi vi sinh đầu tiên, An Phát Bioplastics đã làm thêm được nhiều sản phẩm dùng một lần như dao, thìa, nĩa, găng tay… đều có nguồn gốc từ nhựa sinh học (tinh bột), hoàn toàn phân hủy. Các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn Compostable - tiêu chuẩn cao nhất & đích thực của dòng sản phẩm thân thiện môi trường.

Ông Trung cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, An Phát Bioplastics sẽ mở rộng cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung vào sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, trong đó nhựa sinh học sẽ là ưu tiên số một và đây cũng chính là hướng đi chiến lược của Công ty.

100% đạt tiêu chuẩn vi sinh phân hủy quốc tế

Đối với dòng sản phẩm vi sinh AnEco của An Phát, thành phần còn lại sau quá trình phân hủy tuyệt đối không có hạt vi nhựa (các mảnh nhựa nhỏ). Điều này khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm cũng thường được gọi "tự hủy" nhưng thực chất lại phân rã thành các mảnh nhựa nhỏ hơn, trôi dạt khắp nơi, không hề tan biến mà thậm chí còn gây tác hại đến môi trường hơn.

Nguyên nhân là do nguyên liệu làm ra các sản phẩm đó vẫn là loại nhựa khó phân hủy thông thường, chỉ thêm vào một phần rất nhỏ chất hỗ trợ tự hủy. Ở loại nhựa này sẽ không có sự phân hủy hữu cơ (compostable), mà chỉ là quá trình phân hủy oxy hóa hay phân hủy sinh học thông thường (oxo - degradable và biodergradable).

HIện nay, An Phát Bioplastics là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ quốc tế TUV Vincotte OK HOME COMPOST cho các sản phẩm AnEco vi sinh phân hủy hoàn toàn (túi, găng tay dùng một lần…).

Dòng sản phẩm AnEco của An Phát Bioplastics hiện đang có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Vinmart, Big C, Lotte, Aeon… và được khách hàng Việt Nam đánh giá rất cao. Ông Trung cho biết thêm, trong thời gian tới, An Phát Bioplastics sẽ tập trung nghiên cứu và cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu nhựa sinh học là chủ yếu, đủ để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng.

Tiềm năng và cơ hội trong ngành sản xuất sản phẩm túi vi sinh tự hủy là rất lớn bởi trên thế giới chưa có nhiều doanh nghiệp làm, hiện mới có khoảng 10 công ty sản xuất được, trong đó có 4 công ty hàng đầu tại Pháp, Đức, Italia và Trung Quốc. Đây chính là cơ hội lớn để An Phát Bioplastics tăng tốc…