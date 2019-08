Việt Nam và Australia sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết như vậy tại cuộc gặp gỡ báo chí chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison vào sáng 23/8.



Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sáng nay, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp một số doanh nghiệp lớn của hai nước để thảo luận về hợp tác đầu tư rất hiệu quả và sau đó, hai bên đã có cuộc hội đàm hiệu quả, thành công trên tinh thần cởi mở, hữu nghị.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia trên ba trụ cột, một là tăng cường hợp tác kinh tế; hai là hợp tác sâu rộng về an ninh quốc phòng; thứ ba là quan hệ đối tác về trí thức và đổi mới.

Về chính trị, hai nước tiếp tục trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc qua kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục triển khai cơ chế đối thoại hiện có, trong đó có cuộc họp thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao, kinh tế, quốc phòng.

Về an ninh quốc phòng, hai bên tăng cường các chương trình đào tạo, huấn luyện, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh…, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu quốc phòng, an ninh mạng, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma tuý, buôn bán người.

Về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, ODA, đây là những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược với nỗ lực của hai bên trong việc đẩy mạnh kim ngạch thương mại, tăng cường đầu tư song phương.

Thủ tướng Việt Nam cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại, tiếp tục có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư vào mỗi nước, phấn đấu nâng kim ngạch hàng hóa từ mức gần 8 tỷ USD năm 2018 lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho thấy, hai bên cũng rất quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục-đào tạo, lao động, văn hoá, thể thao, du lịch, tạo sự gắn kết tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hiện nay đã có trên 3 vạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia, hơn 6,5 vạn du học sinh Việt Nam tốt nghiệp tại Australia, đang làm việc và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời có khoảng 2.500 nhà nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên Australia đến học tập, trao đổi học thuật, giao lưu tại Việt Nam theo Kế hoạch Colombo mới.

Australia là một thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam với hơn 235.000 lượt khách tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019, tăng 10%.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương rộng mở, bao trùm, công bằng và dựa trên luật lệ; phối hợp triển khai Hiệp định CPTPP.

Liên quan đến diễn biến trên biển Đông, Thủ tướng Việt Nam nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông, nhất trí cùng hợp tác bảo đảm duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, đàm phán để sớm đạt được COC hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Scott Morrison cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ, Thủ tướng và nhân dân Việt Nam, cho rằng hai bên đã có cuộc trao đổi rất chân tình, cởi mở, thẳng thắn về nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Chúng tôi là những người bạn và khi sát cánh bên nhau, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau có những định hướng chung, cùng nhau có những cách thức làm việc thì chúng tôi đảm bảo sẽ đạt được tất cả những mục tiêu đã đặt ra", Thủ tướng Australia nói. Ông Scott Morrison cho rằng, thời điểm hiện nay là thời điểm vô cùng quan trọng cho quan hệ song phương giữa hai nước. Hai bên đang cùng bước trên một con đường, cùng có tầm nhìn chung trong một tương lai sắp tới, đó là bảo đảm cho các quốc gia được độc lập, có chủ quyền, một khu vực hoà bình, ổn định và thịnh vượng.

Hai bên cũng có trao đổi về những vấn đề khu vực, thống nhất luôn coi trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế, thượng tôn pháp luật cũng như đảm bảo một môi trường tự do và độc lập.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan tới việc đảm bảo tự do đi lại trên biển cũng như tự do hàng không trong khu vực. Đây là những điều kiện vô cùng quan trọng để giúp cho các nước trong khu vực có thể phát triển tốt nhất, tối đa những cơ hội phát triển của mình, đảm bảo cho khu vực hoà bình, thịnh vượng và ổn định.