Kaspersky đã phát hiện hơn 19 triệu mối đe dọa trực tuyến và hơn 99 triệu mối đe dọa ngoại tuyến tại Việt Nam. So với quý 2/2018, số lượng các mối đe dọa trực tuyến tại Việt Nam trong quý 2/2019 đã giảm đáng kể.



Theo hãng an ninh mạng Kaspersky, trong một bản tin bảo mật vừa phát ra cho biết, tấn công thông qua trình duyệt là phương thức mà tội phạm mạng thường sử dụng để phát tán mã độc. Từ tháng 4 – 6/2019, Kaspersky đã phát hiện 19.820.196 sự cố, tương ứng với 27,7% người dùng tại Việt Nam bị tấn công bởi các mối đe dọa từ Internet. So với cùng thời điểm năm 2018, số lượng các mối đe dọa trực tuyến đã giảm 36,84%, từ 31.382.419 trường hợp.

Khác với tấn công trực tuyến, tấn công ngoại tuyến được thực hiện khi mã độc lây lan qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Tại Việt Nam, Kaspersky đã phát hiện 99.885.492 sự cố, tương ứng với 59,9% người dùng bị tấn công ngoại tuyến. Việt Nam hiện đang xếp vị trí đầu tiên ở Đông Nam Á và vị trí thứ 30 trên thế giới về các vụ tấn công ngoại tuyến.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc của Kaspersky Đông Nam Á cho biết, so với năm ngoái, số lượng các mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến tại Việt Nam đều giảm. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây đối với an ninh mạng, và đây cũng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam thành công trong mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia được dự định tiến hành vào năm 2019 có thể giúp cải thiện an ninh mạng tại Việt Nam trong tương lai.

Tuy vậy, theo ông Yeo Siang Tion, hiện tại Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực về các mối đe dọa ngoại tuyến mà nguyên nhân đến từ con người.

Cũng theo dữ liệu trong bản tin bảo mật quý 2/2019 của Kaspersky, cho thấy, Singapore là quốc gia có số lượng mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến thấp nhất khu vực trong quý 2 này với số trường hợp nhiễm mã độc trực tuyến và ngoại tuyến lần lượt là 1.300.197 (xếp thứ 143 toàn cầu) và 2.141.642 (xếp thứ 116 toàn cầu).