Vietbank “bội thu” trong năm 2019

Năm 2019 là một năm có thể nói là "bội thu" của ngành ngân hàng và xét trong nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và vừa nhưng phát triển ổn định và lành mạnh thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) có rất nhiều điểm nổi bật với nhiều cái "đầu tiên và duy nhất" xuất hiện trên thị trường.

Nhiều điểm nổi bật

Những điểm nổi bật của Vietbank, đầu tiên phải kể đến là việc tăng trưởng các chỉ số tài chính. Kết quả kinh doanh của Vietbank năm 2019 với một kết quả rất sáng với nhiều hạng mục vượt kế hoạch đề ra cụ thể: Tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Cũng trong năm này, Vietbank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn vào tháng 11/2019. Việc tuân thủ Basel II giúp Vietbank nâng cao năng lực quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đồng nghĩa với việc Ngân hàng đáp ứng các quy định khắt khe về quản trị và công nghệ.

Không những thế, Vietbank còn là Ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM thành công và được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top "100 công ty đại chúng lớn nhất". Đây là lần đầu tiên Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam. Danh sách "100 công ty đại chúng lớn nhất" được Forbes Việt Nam đánh giá quy mô doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa, theo phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ).

Đặc biệt, mới đây, Vietbank được UBND Tp.HCM, Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Tp.HCM cho phép thực hiện thí điểm triển khai thẻ vé xe buýt thông minh công nghệ cao theo tiêu chuẩn thanh toán không tiếp xúc "contactless" với sự hỗ trợ công nghệ của Visa. Và Vietbank là Ngân hàng đầu tiên thực hiện thí điểm thành công thẻ xe buýt thông minh trên địa bàn Tp.HCM.



Mở rộng mạng lưới, phát triển nền tảng công nghệ và mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 40%

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, trong năm 2019 VietBank đã tiến hành khai trương mở mới thêm 18 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới của ngân hàng lên đến 113 địa điểm kinh doanh gồm chi nhánh, phòng giao dịch khắp các tỉnh thành trọng yếu trên toàn quốc.

Trong bức tranh tổng thể 2019 của ngân hàng cũng không thể thiếu việc Vietbank hoàn tất đưa vào vận hành hệ thống core banking mới và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Khi đưa vào vận hành hệ thống core mới, Vietbank mang đến những trải nghiệm thuận lợi cho khách hàng cũng như xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ và tạo ra các sản phẩm khác biệt.

Ngoài ra, với công nghệ Fusion Banking, Vietbank cải thiện hệ thống kênh giao dịch, giúp khách hàng tương tác thuận tiện, dễ dàng hơn. Đặc biệt, công nghệ này rất linh hoạt, có khả năng hỗ trợ khách hàng và đối tác, có thể tiếp tục phát triển các giải pháp mới dựa trên nền tảng cơ bản. "Tất cả thế mạnh sẽ tạo nên nền tảng vững chắc giúp Vietbank phát triển nhanh, mạnh và an toàn"

Về mục tiêu phát triển trong năm 2020, đại diện Vitebank chia sẻ: Kinh tế năm 2020 được đánh giá có thuận lợi, nhưng cũng vẫn chưa hết khó khăn. Vì vậy, hoạt động của ngành ngân hàng năm 2020 sẽ có cơ hội song hành thách thức.

Bản thân Vietbank năm 2019 hoàn tất kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ mới lên mức hơn 4.256 tỷ đồng, thông qua phát hành gần 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 9,7 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Do đó, chỉ tiêu kinh doanh và nhất là lợi nhuận đưa ra cho năm 2020 tăng ít nhất 40% so với 2019.