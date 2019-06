Vietcombank sẵn sàng trong thanh toán dịch vụ công

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Thanh Toán tổ chức Hội thảo "Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam".

Kết quả đáng ghi nhận

Phát biểu tại Hội thảo, Phó thủ tướng Chính phù Vương Đình Huệ cho rằng, hội thảo là một trong những sự kiện quan trọng, sự có mặt của nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, chính quyền Tp.HCM đã cho thấy quan tâm, mong muốn của Chính phủ trong đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt. Phó thủ tướng hy vọng với những kết quả đạt được tại hội thảo, thanh toán không tiền mặt của Việt Nam sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có kết quả đáng ghi nhận trong năm 2018.

Cụ thể, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị 73 triệu tỷ đồng (gấp 13 lần GDP, xử lý khoảng 13 tỷ USD/ngày), tăng trưởng 25% so với năm 2017. Giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng 169,5% so với năm 2017. Khảo sát của PwC đối với 27 nước đã ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018 với tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động ở Việt Nam đã tăng từ 37% lên 61%.

Ông Kim Anh cho biết: "với phương châm chủ đạo lấy khách hàng làm trọng tâm, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 làm nhân tố quyết định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng xây dựng, sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào ngân hàng số, thanh toán số".

Bên cạnh đó, nội dung quan trọng là phải xây dựng thành công hạ tầng thanh toán quốc gia, xử lý thanh toán theo thời gian thực, vận hành liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nền kinh tế số, đặc biệt có khả năng kết nối, tích hợp và xử lý thanh toán cho tất cả các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ...

"Tôi hy vọng kết quả từ hội thảo này sẽ truyền đi thông điệp tích cực về lợi ích của thanh toán điện tử đối với người dân và xã hội", vị lãnh đạo trên nhấn mạnh.

Ngoài ra, thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng cũng được đẩy mạnh. Hiện có khoảng 50 ngân hàng đã thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử với ngành thuế, hải quan trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố và 768 quận, huyện trên cả nước. 95% số thu hải quan thực hiện qua ngân hàng; 99% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Vietcombank sẵn sàng trong thanh toán dịch vụ công



Là đơn vị đồng hành tổ chức Hội thảo, về phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc đã tham dự và tham gia phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện.



Bà Yến chia sẻ, để đáp ứng thanh toán các dịch vụ công, trong thời gian qua Vietcombank đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh triển khai với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ cao nhất (mức độ 4), tạo thuận lợi tối đa cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Vietcombank.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, Vietcombank đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng đáp ứng cho việc mở rộng thanh toán các dịch vụ công, từ các kênh thanh toán truyền thống đến hiện đại như QR Code, thanh toán không tiếp xúc…

"Thời gian qua Vietcombank đã luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ, tập trung nguồn lực cho ứng dụng công nghệ thanh toán cho tất cả khách hàng, dịch vụ công. Điển hình như phối hợp thu thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu, bao gồm tại quầy, ATM, mobile banking, internet banking tại toàn bộ chi nhánh của Vietcombank", bà Yến nói.

Được biết, vừa qua Vietcombank đã phối hợp triển khai thanh toán dịch vụ hành chính công cho tỉnh Quảng Ninh với hơn 1.300 dịch vụ công trực tuyến và hàng nghìn loại thuế phí, dán mã QR Code tại các cơ quan hành chính tại Quảng Ninh để người dân, doanh nghiệp có thể thanh toán các loại thuế, phí qua internet banking, mobile banking…; Vietcombank cũng đang phối hợp với các tỉnh, thành khác trên toàn quốc để mở rộng mô hình này.

Sau khi đưa một loạt các kết quả đã đạt được, vị Phó tổng giám đốc này cũng đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong cung ứng thanh toán dịch vụ công.

Cụ thể, đối với các đơn vị hành chính công, cần có sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các địa phương trong việc sẵn sàng về cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống thanh toán của ngân hàng; cũng như xây dựng lộ trình rõ ràng đưa danh mục dữ liệu lên mức độ 3 và 4 để tiến tới việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu các tiện ích của dịch vụ, yên tâm về tính an toàn của dịch vụ, cũng như nắm bắt được rõ ràng quy trình thực hiện, từ đó khuyến khích người dân có thói quen sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, về phía các cơ quan quản lý nhà nước, Vietcombank cũng đề xuất các bộ ngành liên quan cần ưu tiên rà soát và ban hành các văn bản liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến qua các ngân hàng như định danh khách hàng, chứng từ hóa đơn điện tử…