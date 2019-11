VietinBank Capital bị xử phạt 160 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Capital).

Theo đó, VietinBank Capital bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, ví trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Đồng thời, VietinBank Capital bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và thêm 50 triệu đồng nữa do không tuân thủ điều lệ quỹ đầu tư.

Tổng cộng mức phạt đối với VietinBank Capital là 160 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chính thức vào tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ kinh doanh chính của Công ty là lập và QLQ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và một số nghiệp vụ khác được pháp luật cho phép.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank Capital báo lỗ quý 3/2019 gần 4 tỷ - trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 5 tỷ; Lũy kế 9 tháng năm 2019 lãi 5,6 tỷ đồng – cùng kỳ lãi hơn 70 tỷ đồng.

VietinBank Capital cho biết, lợi nhuận quý 3/2019 lỗ là do chi phí tài chính quý 3 này tăng gần 11 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu là do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư quý 3/2019 tăng 11,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.