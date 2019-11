Vietinbank có thêm 1.000 tỷ đồng bổ sung vào vốn cấp 2

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2019.

Theo đó, trong thời gian từ 7/10 đến 29/10, Vietinbank đã phân phối thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu gồm 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm cho tổng cộng 1.885 nhà đầu tư cá nhân và 151 nhà đầu tư tổ chức.



Được biết, đây đều là các trái phiếu phát hành có thời gian đáo hạn vào năm 2026 và 2029. Lãi suất trái phiếu đáo hạn năm 2026 bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm và với trái phiếu đáo hạn 2029 là cộng thêm 1,2%. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.



Lãnh đạo ngân hàng cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



Tính đến thời điểm sau đợt phát hành trên, nợ dài hạn của Vietinbank được nâng lên 37.515 tỷ đồng. Tổng nợ của ngân hàng ở mức gần 1,13 triệu tỷ đồng; tỷ lệ nợ/vốn cổ phần đang ở mức 3,03%.



Trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Lãi suất do ngân hàng quyết định, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động. Phía nhà điều hành cũng yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu 2019 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động.



Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019, Vietinbank ghi nhận tăng trưởng ngoài lãi cao, cụ thể thu thuần dịch vụ của VietinBank tăng 53%, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng hơn 120% so với cùng kỳ.

Thu lãi thuần của VietinBank 9 tháng năm 2019 tăng 12% so với cùng kỳ. Chi phí vốn được quản trị tốt thông qua việc củng cố nguồn vốn ổn định, bền vững và chi phí thấp. Bên cạnh đó, VietinBank quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tỷ lệ CIR ở mức thấp.

Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của VietinBank trong 9 tháng đạt gần 8.300 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận hợp nhất 9 tháng trước thuế của VietinBank đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/11, thị giá CTG dừng ở mức 22.450 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 83.590 tỷ đồng.