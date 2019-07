VietJet Air và Masan chi gần 400 tỷ mua trái phiếu Chứng khoán Bản Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC (mã VCI-HOSE) công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

Theo đó, hai tổ chức là Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan - Mansan Group (mã MSN) đã chi gần 400 tỷ đồng để sở hữu trái phiếu không chuyển đổi của VCI trong đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu vừa qua.

Cụ thể, VietJet đã đầu tư 350 tỷ đồng để mua 70% lượng trái phiếu. Trong khi đó, MSN cũng chi 37 tỷ đồng để sở hữu 7% lượng trái phiếu phát hành của Chứng khoán Bản Việt.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân trong nước mua lượng trái phiếu phát hành VCI có giá trị 103 tỷ đồng, tương đương 21% và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 10 tỷ đồng còn lại, tương đương 2%.

Toàn bộ 50.000 trái phiếu VCI (mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu) là lô trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, kỳ hạn 2 năm (mỗi năm 365 ngày) và có lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế cùng trong khoảng 6-8,2%/năm.

Được biết, trong quý 2/2019, VCSC đứng thứ 3 với 9,37% thị phần trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE và tính chung 6 tháng đầu năm 2019, VCSC đứng thứ 3 với 9,71% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Năm 2019, VCI đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 1.650 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ còn 680 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với năm 2018. Tuy nhiên, kết thúc quý 1/2019, doanh thu của VCI giảm 35% so với cùng kỳ đạt 371,48 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 39% so với cùng kỳ đạt 202,5 tỷ đồng.