Chào đón năm mới tưng bừng lễ hội, Vietjet mở bán vé đường bay Phú Quốc - Hồng Kông (Trung Quốc). Đường bay mới kết nối thành phố biển du lịch nổi tiếng Việt Nam với điểm đến du lịch, trung tâm tài chính, thương mại quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy du lịch, giao thương và trao đổi văn hóa.

Đường bay Phú Quốc - Hồng Kông được khai thác khứ hồi với tần suất 4 chuyến/ tuần từ 19/4/2019. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Phú Quốc lúc 10h50 và đến Hồng Kông lúc 14h35 (giờ địa phương); chiều ngược lại sẽ khởi hành từ Hồng Kông lúc 15h40 (giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 17h25.

Vé được mở bán trên các kênh của hãng cùng chương trình giờ vàng khuyến mãi 12h - 14h mỗi ngày tại website www.vietjetair.com, trên điện thoại Smartphone https://m.vietjetair.com, Thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Đưa vào khai thác đường bay mới, kết nối Phú Quốc với Hồng Kông Vietjet không chỉ mang đến nhiều cơ hội thuận tiện để người dân và du khách quốc tế di chuyển bằng phương tiện hàng không an toàn, văn minh, hiện đại mà còn thúc đẩy giao thương và góp phần tăng trưởng đầu tư vào địa phương.

Với 40 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, Vietjet khai thác các chuyến bay an toàn với độ tin cậy kỹ thuật 99,64%, cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà vận tải hàng không quốc tế (IATA), Vietjet sở hữu chứng chỉ "An toàn hàng không quốc tế IOSA", được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất của các hãng hàng không trên thế giới.