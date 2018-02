Vietnam Airlines báo lãi ròng hơn 2.666 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines (mã HVN-UpCom) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2017.

Theo đó, doanh thu của Vietnam Airlines trong quý 4/2017 đạt 21.306 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, doanh thu vận tải hàng không đạt 17.360 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Theo báo tài chính, trong quý 4, thu từ hoạt động bán và cho thuê lại máy bay đạt 392 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 77 tỷ đồng; các khoản thu khác đạt 148 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 43 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4 này, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt gần 410 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước, Vietnam Airlines báo lỗ gần 444 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2017, doanh thu của Vietnam Airlines đạt hơn 83.014 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 2.666 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.938 đồng, tăng 253 đồng/cổ phiếu so với năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 88.434 tỷ đồng, giảm 8.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của HVN giảm xuống gần 10.000 tỷ đồng còn 70.993 tỷ đồng chủ yếu do giảm vay và nợ cho thuê tài chính dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 1.196 tỷ đồng lên 17.440 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên hơn 2.916 tỷ đồng.