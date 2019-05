Vietnam Airlines lãi hơn 3.300 tỷ trong năm 2018

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines đã công bố kết quả kinh doanh trong năm 2018 với các chỉ số tài chính vượt mục tiêu, đặc biệt là doanh thu xấp xỉ 100.000 tỷ đồng cùng mức lãi hơn 3.300 tỷ đồng.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines hợp nhất đạt xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 36,8% so với kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong đó, công ty mẹ đóng góp 73.227 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,8% so với cùng kỳ và 2.418 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Các chỉ số tài chính chủ yếu được cải thiện đáng kể so với tài khoá 2017 cũng như so với kế hoạch năm 2018.

Điển hình là tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu (ROS) đạt 2,68%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,39%. Theo báo cáo ngành hàng không của phòng phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Vietnam Airlines có tỷ lệ ROE cao hơn so với bình quân các hãng hàng không truyền thống (FSC) trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiệu quả kiểm soát chi phí có điểm nhấn ở tỷ lệ chi phí quản lý và chi phí bán hàng trên doanh thu giảm trong 3 năm trở lại đây, từ mức 9,56% (năm 2016) xuống 7,61% (năm 2018).

Về an toàn tài chính, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu năm 2018 ở mức 2,58 lần, giảm so với kế hoạch, đồng thời giảm khá mạnh so với tỷ lệ 5,13 lần năm 2015.

"Tỷ lệ nợ vay giảm nhờ vào nguồn khấu hao lớn từ đội bay (4.000 - 5.000 tỷ đồng/năm), lợi nhuận để lại tốt và nguồn thu từ phát hành tăng vốn điều lệ", đánh giá của BVSC cho biết.

Tính thanh khoản tại Vietnam Airlines cũng được cải thiện đáng kể với khả năng thanh toán nhanh được đưa lên mức cân bằng với năm 2017 (0,17 lần), cao hơn kế hoạch 0,10 lần. Số dư tiền đồng cuối kỳ đạt 4.252 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ so với kế hoạch, và cao hơn chỉ số năm 2017.

Theo báo cáo của Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, năm 2018, thương hiệu Vietnam Airlines có giá trị 416 triệu USD, tăng 34% so với năm 2017. Vietnam Airlines là doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn thứ 8 tại Việt Nam tính đến đầu năm 2019.

Trong năm vừa qua, thị trường hàng không có không ít khó khăn, điển hình là việc giá nhiên liệu liên tăng cao từ đầu năm (và chỉ giảm từ tháng 11), bình quân năm ở mức 85,1 USD/thùng, khiến chi phí nhiên liệu của các hãng hàng không tăng. Bên cạnh đó, tỷ giá các đồng tiền chủ chốt (JPY, CNY, EUR, AUD,...) cũng ghi nhận xu hướng đi xuống vào nửa cuối năm 2018 gây rủi ro biến động tỷ giá.

Ngoài ra, thị trường hàng không nội địa tiếp tục tăng trưởng chậm lại với mức 6,9% sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ về khách từ 2013-2016. Thêm vào đó, sức ép cạnh tranh của các hãng hàng không giá rẻ thuần tuý gia tăng đáng kể ở cả thị trường nội địa, quốc tế, và cho thuê chuyến cũng là thách thức cho một hãng hàng không cung cấp đầy đủ dịch vụ như Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, báo cáo ngành hàng không cập nhật quý 1/2019 của BVSC nhận định, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng lần lượt 7% và 15% trong năm 2019.

Vietnam Airlines cũng đặt tham vọng trong năm nay, doanh thu hợp nhất sẽ đạt hơn 111.000 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt xấp xỉ 3.400 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ phấn đấu đạt mục tiêu hơn 82.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,7% so với năm 2018 và gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11,9% so với năm 2018. Sản lượng vận chuyển dự kiến đạt 24,9 triệu khách trong năm 2019.