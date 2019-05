Những đoạn phim quảng cáo dịch vụ 178 -Mã số tiết kiệm của bạn là những bước đi chập chững đầu tiên xây dựng nền móng cho thương hiệu Viettel ngày hôm nay. Lần đầu tiên thị trường biết đến một cái tên thương hiệu mà chưa thể hình dung một ngày nào đó nó trở thành niềm tự hào của Việt Nam bước ra thế giới.

Công ty của tôi là agency quảng cáo đầu tiên của Viettel. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng được giao làm một TVC (quảng cáo truyền hình) quảng cáo dồn dập cho các chiến dịch khuyến mại của 178. Các lãnh đạo của công ty này còn nói đùa rằng họ chẳng biết gì về quảng cáo và truyền thông, tất cả đều là những bài học vỡ lòng.

Rồi Viettel chính thức gia nhập thị trường điện thoại di động.Thương hiệu Viettel được xây dựng bài bản từ đầu bởi một công ty quảng cáo Hoa Kỳ (JWT), với tagline vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay: Say it your way - Hãy nói theo cách của bạn.Và hành trình tạo ra slogan “Hãy nói theo cách của bạn” đã trở thành một câu chuyện kinh điển về xây dựng thương hiệu ở Việt Nam với một tít báo khó quên “Gã nhà quê làm thương hiệu”.