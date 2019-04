Viettel lập công ty an ninh mạng

"Với hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng đa dạng, tự phát triển, Công ty an ninh mạng Viettel hiện là "lá chắn thép" chắc chắn nhất đối với các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam", ông Lê Đăng Dũng, Quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nói như vậy tại lễ công bố thành lập Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security), sáng 12/4.



Quyết định thành lập thực hiện sau khi Viettel được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 179/GP-BTTTT về "Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng".

Theo Tập đoàn Viettel, Công ty An ninh mạng Viettel có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. Hệ sinh thái sản phẩm của công ty trải rộng ở các nhóm khách hàng chính phủ và doanh nghiệp lớn, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân, khách hàng viễn thông, và dịch vụ an toàn thông tin.

Viettel cho biết, tại thời điểm thành lập, Công ty an ninh mạng Viettel đã trở thành đơn vị chuyên về an toàn, an ninh thông tin số 1 tại Việt Nam về số lượng và chất lượng nhân sự. Công ty đang sở hữu những chuyên gia người Việt hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, sở hữu nhiều chứng chỉ an toàn thông tin uy tín và danh tiếng như CISSP, CCIE, Security+… , phát hiện gần 100 lỗ hổng 0-day - là những lõi chưa từng được phát hiện trên thế giới của các hệ thống bảo mật uy tín.

Mỗi năm hệ thống phòng thủ của Công ty an ninh mạng Viettel ngăn chặn được hơn 25.000 cuộc tấn công an ninh mạng của hacker trên thế giới vào hệ thống của Viettel và khách hàng.

Hiện tại các sản phẩm của Công ty An ninh mạng tập trung ở các sản phẩm nhẩm như: Hệ thống giám sát An toàn thông tin tập trung (SOC); Hệ thống giám sát và bảo vệ cho mạng viễn thông, chống lậu cước; Hệ thống giám sát và bảo vệ ứng dụng Web trên nền tảng điện toán đám mấy; Hệ thống quản lý An toàn thông tin cho mạng văn phòng.

Và các nhóm dịch vụ chính bao gồm: dịch vụ giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin 24/7, dịch vụ kiểm định đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống và ứng dụng, dịch vụ rà soát gỡ bỏ mã độc…