Vinaconex lên tiếng về thông tin CEO Nguyễn Xuân Đông bị công an triệu tập

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG) vừa phát đi thông tin liên quan đến việc Công an Hà Nội triệu tập Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông.

Cụ thể, theo giấy triệu lập ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Tp. Hà Nội đã có giấy triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông ngày 29/7 có mặt tại trụ sở của Công an Tp. Hà Nội để làm việc liên quan đến vụ án mua bán hoá đơn trái phép.

Lên tiếng về thông tin này, Vinaconex đã phát đi thông tin xác nhận rằng đã nhận được văn bản thông báo của cơ quan an ninh điều tra, công an Tp. Hà Nội về việc xác minh vụ việc một cá nhân cùng đồng phạm mua bán trái phép hoá đơn, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội.

Để phục vụ công tác nghiệp vụ, Công an Tp.Hà Nội đã đề nghị Vinaconex rà soát và cung cấp một số hồ sơ, tài liệu có liên quan từ năm 2016-2018 và gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Xuân Đông - với tư cách là Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật hiện nay của Vinaconex đến làm việc với cơ quan chức năng.

Vinaconex cho biết sau khi rà soát và thống kê toàn bộ hoá đơn chứng từ có liên quan, kết quả bước đầu, toàn bộ số hoá đơn liên quan đến giao dịch giữa công ty và các đối tượng trong danh sách công ty/đơn vị theo yêu cầu của Công an Tp.Hà Nội, được thực hiện trước thời điểm cổ đông Nhà nước hoàn tất việc thoái vốn. Điều này nghĩa là trước thời điểm tháng 12/2018, thời điểm CEO Nguyễn Xuân Đông chưa tham gia bất kỳ công việc, chức vụ gì tại Vinaconex.

Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Tổng giám đốc Vinaconex vào tháng 12/2018. Ông Đông là Chủ tịch An Quý Hưng, đơn vị đã mua thành công 57,71% vốn Vinaconex trong phiên đấu giá ngày 22/11.

Trên sàn, mở phiên ngày 25/7, VCG đã giảm 500 đồng, xuống 25.800 đồng/cổ phiếu.