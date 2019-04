Vingroup chính thức ra mắt đại đo thị thông minh Vinhomes Smart City

Ngày 23/4/2019, Công ty Cổ phần Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) chính thức ra mắt đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City. Được nâng cấp từ Vincity Sportia, Vinhomes Smart City là Đại đô thị thông minh này kiến tạo một hệ sinh thái nhằm mang đến cuộc sống năng động, hiện đại.

Với mục tiêu bắt kịp xu hướng hiện đại của thế giới, Công ty Cổ phần Vinhomes quyết định nâng cấp dự án Vincity Sportia thành Vinhomes Smart City. Sau khi nâng cấp, dự án sẽ sở hữu những điểm ưu thế về quy hoạch, quy mô, tiện ích và các hệ sinh thái thông minh.

Trong đó, Vinhomes Smart City sẽ được tổ chức vận hành ứng dụng theo mô hình đô thị thông minh đang rất thành công trên thế giới như Singapore, Songdo của Hàn Quốc, Fujisawa của Nhật Bản, hay một loạt các thành phố thông minh tại các nước Âu Mỹ.

Hệ sinh thái thông minh dựa trên 4 trục cốt lõi, gồm Smart Security (an ninh thông minh), Smart Management (vận hành thông minh), Smart Community (cộng đồng thông minh), Smart Home (căn hộ thông minh - tùy thuộc dòng sản phẩm của Vinhomes).

Cụ thể, Vinhomes Smart City đảm bảo một cuộc sống an ninh - an toàn thông minh với hệ thống camera đa lớp tích hợp trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động cảnh báo đối tượng lạ trong khu đô thị giúp mang lại cuộc sống an toàn mức cao cho cư dân.



Bên cạnh đó, hệ thống thang máy thông minh, phòng cháy chữa cháy thông minh, giám sát chất lượng không khí, cảnh báo ô nhiễm môi trường và ứng dụng cập nhật tình trạng giao thông thành phố và khu đô thị qua phần mềm trên điện thoại cũng là những tính năng đặc biệt chưa từng có tại các khu đô thị trước đây.

Vinhomes Smart City được vận hành thông minh với Trung tâm điều hành tập trung 24/7 ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT) trong việc giám sát, vận hành toàn bộ đại đô thị một cách chuyên nghiệp, giúp phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng kịp thời. Bên cạnh đó, hạ tầng wifi rộng khắp khu đô thị, hệ thống chuông hình thông minh trong căn hộ, hệ thống đỗ xe thông minh góp phần mang lại sự tiện nghi và tiết kiệm thời gian cho cư dân.

Ngoài ra, dự án cũng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thông minh với ứng dụng Quản trị thông minh cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ, tiện ích trong khu đô thị, cập nhật thường xuyên chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm…

Bên cạnh mô hình đô thị thông minh, Vinhomes Smart City còn sở hữu vị trí đắc địa tại Trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội. Dự án tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút di chuyển, kết nối thuận tiện đến hàng loạt các cơ quan hành chính sự nghiệp, các địa điểm thương mại, văn hóa - thể thao và hệ thống giáo dục phổ thông tới đại học. Trong tương lai, tuyến metro số 5,6,7 đi qua dự án cũng sẽ giúp cho việc kết nối giao thông trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trên quy mô lên đến 280ha, dự án sẽ được tích hợp đồng bộ tiện ích "tất cả trong một" gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng...

Trong đó điểm nhấn đặc biệt tại Vinhomes Smart City là Công viên thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á với hàng trăm máy tập gym, sân chơi trẻ em và sân vận động thể thao liên hoàn, chuỗi công viên chủ đề như công viên patin, công viên dã ngoại, công viên xe đạp địa hình, chèo thuyền kayak, đặc biệt là Vườn Nhật đẳng cấp…