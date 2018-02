Vingroup công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017

Ngày 30/1/2018, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong năm 2017 là 90.355 tỷ đồng, tăng 56,8% so với năm 2016, trong đó quý 4 năm 2017 là 33.189 tỷ đồng, tăng 44,6% so với quý 4/2016.

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 8.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.440 tỷ đồng, tăng lần lượt 53,9% và 54,9% so với năm 2016. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 3.988 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 2.676 tỷ đồng.

Trong quý 4, doanh thu thuần của Tập đoàn năm 2017 đạt 33.189 tỷ đồng, tăng 10.230 tỷ đồng, tương đương 44,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2017 đạt 24.512 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước nhờ các dự án lớn như: dự án Park Hill, Vinpearl Phú Quốc, Vinpearl Nha Trang, Vinhomes Central Park, Vinhomes Riverside - The Harmony được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Doanh thu mảng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đạt 1.524 tỷ đồng, tăng 112,3% so với cùng kỳ năm trước với lượt khách du lịch trong và ngoài nước nghỉ dưỡng tại các thành phố nơi Vinpearl hiện diện tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh thu các mảng hoạt động bán lẻ, cho thuê bất động sản đầu tư; giáo dục và các lĩnh vực khác trong quý 4/2017 đều duy trì tốc độ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ tăng từ 36,5% đến 103%.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản Vingroup đạt 214.855 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cuối năm 2016; vốn chủ sở hữu đạt 52.306 tỷ đồng.

Trong quý 4/2017, các lĩnh vực hoạt động của Vingroup tiếp tục có sự phát triển mạnh và đạt được sự tín nhiệm cao trên thị trường. Ngày 5/12/2017, Tập đoàn Vingroup đã vươn lên vị trí số 1 trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2017 tại bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.

Ngày 6/11/2017, Công ty Cổ phần Vincom Retail - thành viên của Tập đoàn Vingroup chuyên về phát triển và vận hành hệ thống trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đã niêm yết mã cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM với mã chứng khoán VRE, trở thành thành viên niêm yết thứ 427 trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, và ngay lập tức trở thành một trong 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Trong quý 4, Vincom Retail mở mới 5 trung tâm thương mại gồm 2 Vincom Plaza và 3 Vincom nâng tổng diện tích mặt bằng trung tâm thương mại lên gần 1,2 triệu m2, chiếm hơn 60% thị phần tại Hà Nội và Tp.HCM. Tổng số trung tâm thương mại Vincom trên cả nước đến 31/12/2017 đạt tới con số 46 tại 24 tỉnh thành.