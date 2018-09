Vingroup thuộc Top 50 công ty tốt nhất Châu Á

Ngày 6/9/2018, Tập đoàn Vingroup đã được Tạp chí Forbes vinh danh trong bảng xếp hạng 50 doanh nghiệp hàng đầu khu vực Châu Á (Asia's Fab 50 2018). Đây là ghi nhận xứng đáng cho tốc độ phát triển vượt bậc, tầm nhìn chiến lược và hiệu suất cao của Vingroup trong nhiều năm qua.

50 công ty sáng giá nhất Châu Á - "Fab 50" được chọn từ 1.744 công ty đại chúng trong khu vực gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Việt Nam... Các công ty đều phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe như: đạt mức vốn hóa tối thiểu 2 tỷ USD trên thị trường chứng khoán; không có quá 50% cổ phần sở hữu thuộc nhà nước; tỷ lệ nợ không vượt quá 50% và đảm bảo tăng trưởng doanh thu liên tục trong 5 năm gần đây.

Forbes cũng kiểm tra năng lực tài chính của các công ty thông qua các phương pháp phân tích và đo lường khác nhau với mục đích vinh danh xứng đáng những công ty niêm yết hoạt động hiệu quả nhất trong số những công ty tốt nhất trong khu vực.

Với mức vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt 14,1 tỷ USD, hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực quan trọng như bất động sản, du lịch - vui chơi giải trí, bán lẻ, nông nghiệp, giáo dục, y tế và công nghệ - công nghiệp; tăng trưởng ổn định, liên tục - Tập đoàn Vingroup đã vượt qua gần 1.700 công ty sáng giá khác để xuất hiện trong "Fab 50".

Về kết quả kinh doanh, Vingroup liên tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018, Vingroup có tổng doanh thu thuần hợp nhất là 32.741 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận kế toán trước thuế quý 2/2018 là 3.606 tỷ đồng tăng 90,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản Vingroup đạt 242.176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 86.838 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,3% và 65,2% so với cuối năm 2017.

Không chỉ sở hữu thành tích kinh doanh vượt trội, Vingroup còn là doanh nghiệp có tầm nhìn toàn cầu và khả năng phát triển năng động hàng đầu Việt Nam. Mới đây, Vingroup đã công bố mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó mảng công nghệ chiếm tỷ trọng chính. Chiến lược đột phá này là cơ sở để Vingroup phát triển lên một tầm cao mới, góp phần ghi dấu của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Trước đó, Vingroup liên tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua các danh hiệu uy tín như: Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam 2018 (Forbes), Top 300 doanh nghiệp năng động nhất Châu Á (Nikkei Asia), có Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam (Brand Finance).