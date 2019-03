Số liệu mới nhất được Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, FDI quý 1 năm 2019 đạt kỷ lục hơn 10 tỷ USD về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây (quý 1/2016 đạt 4,03 tỷ USD, quý 1/2017 đạt 7,71 tỷ USD và quý 1/2018 đạt 5,8 tỷ USD).

Quý 1 năm 2019 vốn FDI đạt 10,8 tỷ USD

Tính đến ngày 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài phần điều chỉnh vốn giảm hơn so với cùng kỳ thì vốn đầu tư vẫn tăng mạnh ở 2 hợp phần cấp mới và góp vốn mua cổ phần.

Cụ thể, cả nước có 785 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 3,82 tỷ USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Về điều chỉnh vốn, có 279 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 1,3 tỷ USD, bằng 72,5% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù số lượt dự án điều chỉnh vốn tăng mạnh (40,2%) nhưng quy mô vốn điều chỉnh nhỏ, bình quân 4,65 triệu USD/lượt điều chỉnh, nhỏ hơn nhiều so với quy mô vốn điều chỉnh cùng kỳ năm 2018 là 8,99 triệu USD/lượt điều chỉnh.

Số lượt dự án điều chỉnh vốn lớn trong quý 1/2019 cũng rất ít, có 1 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn lớn 110 triệu USD. Trong khi quý 1 năm 2018 có tới 5 trường hợp có vốn đầu tư tăng thêm từ 100-500 triệu USD, chiếm 55% tổng vốn đầu tư tăng thêm của cả Quý.

Cũng trong quý 1 năm 2019, cả nước có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký.

Trong quý 1 năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,12 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 41,45 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 40,95 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu khu vực FD đạt 33,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong quý 1 năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,06 tỷ USD không kể dầu thô.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.



Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 778,2 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đầu tư đăng ký 383,2 triệu USD, chiếm 3,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hồng Kông dẫn đầu các thị trường rót tiền vào Việt Nam

Hồng Kông dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đổ tiền về Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4,4 tỷ USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,46 USD, chiếm 13,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,3 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.

Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 1 tỷ USD và 700 triệu USD.

Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,15 tỷ USD, chiếm 38,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký hơn 1,57 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 625,6 triệu USD chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư.

Trong quý 1 năm nay, nhiều nhà đầu tư đến từ Hồng Kông đã đầu tư vào các dự án tại Việt Nam như dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited vào Công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội; Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek co., Ltd đầu tư tại Bắc Ninh.

Các nhà đầu tư đến từ Singapore cũng góp mặt một số dự án lớn bao gồm Dự án Vinhtex, tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD do Royal Pagoda Private Limited đầu tư với mục tiêu sản xuất vải và nhuộm vải dệt kim tại Nghệ An; Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, tổng vốn đầu tư đăng ký 170 triệu USD do Universal Alloy Corporation Asia Pte., Ltd đầu tư với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận, linh kiện hàng không vũ trụ bằng hợp kim nhôm và composite tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, một số dự án lớn khác có thể kể tên như Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advance Type Investment co., Ltd (Trung Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang.

Dự án Cao ốc phức hợp - Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill (Quần đảo Virgin thuộc Anh), tổng vốn đầu tư đăng ký 147,5 triệu USD với mục tiêu xây dựng khu nhà ở cao tầng để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở tại TP.HCM.