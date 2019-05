Vốn đăng ký FDI tiếp tục lập kỷ lục

Báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Với con số trên, vốn đăng ký FDI tiếp tục đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của 5 tháng trong vòng 4 năm trở lại đây. Trước đó, 5 tháng năm 2016 đạt 10,1 tỷ USD; năm 2017 (12,1 tỷ USD) và năm 2018 (9,9 tỷ USD).

Trong đó, cả nước có 1.363 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6,46 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2018. 505 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,63 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Và 3.160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,65 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 45,7% tổng vốn đăng ký.

Trong 5 tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2019, cả nước có 28.632 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 350,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 198,7 tỷ USD, bằng 56,7% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.



Hiện, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 12 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.



Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,38 tỷ USD, chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 864 triệu USD, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Với tổng vốn đầu tư 5,08 tỷ USD, Hồng Kông dẫn đầu vùng lãnh thổ quốc gia đầu tư vào Việt Nam (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội). Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,62 tỷ USD. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,09 tỷ USD. Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký là 2,02 tỷ USD và 1,52 tỷ USD.

Một số dự án lớn của các nhà đầu tư đến từ Hồng Kông có thể kể tên như Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited vào công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD.



Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh. Dự án Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam thiết kế, lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử tại Hà Nội điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 200 triệu USD.