Vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào Bà Rịa Vũng Tàu

Tại kỳ họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 5/11/2019, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 10,38%, lũy kế 10 tháng ước tăng 8,92%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước tăng 13,9%, lũy kế 10 tháng ước tăng 13,64%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 ước tăng 4,47%, lũy kế 10 tháng ước tăng 5,83%; doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 10 ước tăng 13,9%, lũy kế 10 tháng ước tăng 13,31% so với cùng kỳ.



Đặc biệt, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 98,5% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách 10 tháng đạt 63,4% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ.



Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong tháng 10 tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 61,3 triệu USD và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 33,7 triệu USD; lũy kế 10 tháng năm 2019, tỉnh đã thu hút mới 36 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án.



Về đầu tư trong nước, trong tháng 10 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.019 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng có 50 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký 10.936 tỷ đồng, 8 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 1.633 tỷ đồng và 2 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 66,4 tỷ đồng.



Trong khi đó, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 10 tháng đầu 2019, vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua các kênh đầu tư mới, tăng vốn dự án hay góp vốn mua cổ phần, với tổng giá trị hơn 895 triệu USD, cao thứ 2 trong vòng 10 năm qua, chỉ thấp hơn cùng kỳ năm trước (10 tháng 2018 vốn đăng ký mới gần 1,8 tỷ USD nhờ có dự án Nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD của Hyosung Corp, Hàn Quốc đầu tư).

Cụ thể, 10 tháng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trường đầu tư cho 38 dự án mới với tổng mức đầu tư hơn 476 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 21 dự án với tổng vốn gần 362 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 57 triệu USD.



Kỳ vọng bất động sản bứt phá

Án ngữ tại vị trí chiến lược tại cửa ngõ ra biển Đông, Tp. Bà Rịa - Trung tâm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm giao thoa, kết nối thành phố biển Vũng Tàu với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tp.HCM, tạo thành "tứ giác" thành phố kim cương có sức hút mạnh mẽ nhất thị trường phía Nam. Từ Bà Rịa, chỉ mất 20 phút đến Vũng Tàu, 30 phút đến các khu du lịch Long Hải, Bình Châu và đặc biệt, liền kề sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Thị trường bất động sản Bà Rịa đang trở thành điểm đến thu hút đầu tư nhờ sở hữu vị trí chiến lược khu vực Đông Nam Bộ

Không chỉ có lợi thế về vị trí, kết nội hạ tầng giao thông, kinh tế tăng trưởng cao, luồng vốn đang trở lại mạnh mẽ hơn, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là địa phương nhận kiều hối thuộc Top đầu của Việt Nam, kiều hối đổ về mạnh trong quý 4 và dịp đầu năm. Vì vậy, giới chuyên môn kỳ vọng thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt ở khu vực Bà Rịa sẽ có cơ hội bứt phá nhanh chóng vào dịp cuối năm 2019.



Đơn cử như dự án Baria Residence, có quy mô đến 7,7ha, tọa lạc trên mặt tiền đường Hùng Vương, tiếp giáp với bốn trục đường lớn đang là "tâm điểm" tại Tp. Bà Rịa bởi sở hữu những yếu tố đắt giá mà hiếm nơi nào có được trong khi giá cạnh tranh chỉ từ 15,8 triệu đồng/m2.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Hùng Vương, cư dân tại Baria Residence được thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện khi dễ dàng kết nội với thành phố biển Vũng Tàu, khu công nghiệp Tân Thành và các khu du lịch Xuyên Mộc… Ngoài ra, việc kết nối liên tỉnh cũng trở nên thuận lợi thông qua đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cách 300m, tiếp nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành, kết nối Tây Nam Bộ tới cảng Cái Mép và các tỉnh Đông Nam Bộ.



Bên cạnh đó, khu dân cư Baria Residence còn được bao bọc bởi tiện ích ngoại khu phong phú như trường mầm non Long Tâm, Trường trung cấp y tế Bà Rịa, Bệnh viện Bà Rịa, công viên Long Tâm... tiếp cận với nhịp sống sầm uất nơi phố thị.



Hơn nữa, Baria Residence là khu dân cư duy nhất nằm trung tâm Tp.Bà Rịa, liền kề thành phố biển Vũng Tàu với cảnh quan đẹp mắt, không khí trong lành. Đây được xem là yếu tố ghi điểm đắt giá đối với khách hàng, nhất là trong thời điểm ô nhiễm bụi mịn đang ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân tại các thành phố lớn.



Ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Holding đánh giá thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu đã được đánh thức. "Sau cơn mưa trời lại nắng. Với những lợi thế riêng có, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Ngoài ra, giá đất tại Bà Rịa Vũng Tàu so với nhiều khu vực khác vẫn còn khá mềm, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn", ông Dương Minh Tiến chia sẻ.



Từ đầu năm 2019, giá đất nền khu vực trung tâm Tp. Bà Rịa tăng từ 20-30% so với năm trước, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm ít nhất 15 - 18% vào cuối năm.