VPBank chi gần 1 tỷ đồng quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm online

Từ ngày 4/11/2019 đến hết 12/1/2020, VPBank chính thức triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt "Tiết kiệm Online - Săn số lộc may" với tổng giá trị quà tặng gần 1 tỷ đồng.

Theo đó, trong khoảng thời gian này, khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến trên Internet banking (VPBank Online) và tại các máy CDM/ATM với số tiền từ 30 triệu VNĐ kỳ hạn 6 tháng trở lên, sẽ được nhận ngay tiền thưởng khuyến mãi lên đến 2 triệu đồng tùy theo giá trị khoản tiền gửi. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng sau 10 ngày làm việc kể từ khi khách hàng mở tài khoản tiết kiệm thành công.

Cũng với đó, với 1 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng trở lên, tất cả khách hàng (khách hàng hiện hữu và khách hàng mới gửi lần đầu) sẽ được tham gia chương trình "Săn số lộc may" dựa trên số tài khoản tiền gửi có kỳ hạn do VPBank cấp, với cơ hội trúng nhiều giải thưởng bằng tiền mặt có giá trị lên tới 50 triệu đồng.

Vào thứ 2 hàng tuần, VPBank sẽ công bố bộ số lộc may. Thứ 5 tuần kế tiếp, danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được thông báo trên trên website chương trình https://vpbankonline.vpbank.com.vn/san-so-loc-may/ cũng như fanpage Facebook của VPBank. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thông báo danh sách trúng thưởng, Ngân hàng sẽ tiến hành trả thưởng vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Đại diện VPBank cho biết: "Bên cạnh những phần quà may mắn cuối năm, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến tại VPBank Online cũng như qua các cây CDM/ATM còn được hưởng lãi suất lớn hơn 0,1%/ năm so với gửi tại quầy giao dịch. Thông qua chương trình khuyến mãi này, VPBank mong muốn khách hàng của mình được trải nghiệm nhiều hơn nữa những lợi ích hiện đại nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn của dịch vụ ngân hàng điện tử".

Thời gian qua, VPBank luôn trọng phát triển nền tảng ngân hàng số trở thành kênh giao dịch quan trọng, trong đó tiêu biểu là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến như: gửi tiết kiệm, vay online, mở thẻ tín dụng, thanh toán hóa đơn,…Tính đến hết tháng 9 năm 2019, VPBank Online có hơn 800.000 người dùng, tăng 166% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, lượng giao dịch gửi tiết kiệm trên ứng dụng này đã tăng gần gấp đôi, đạt gần 40.000 giao dịch/tháng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 545 415 hoặc (024) 3928 8880.